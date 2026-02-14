Golpea un taxi sin mediar palabra en Gijón y acaba agrediendo con violencia al taxista que se lo recriminó al grito de "te voy a matar"
La Audiencia acaba de ratificar su condena por un delito de lesiones con la agravante de reincidencia
A un año y diez meses de cárcel asciende la pena de cárcel para un gijonés que agredió a un taxista después de provocar daños en el vehículo sin mediar palabra. Se trata de un hombre con antecedentes por delitos de daños, lesiones y quebrantamiento de condena.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023. Un individuo se detuvo a la altura de la parada de taxis del paseo de la Infancia, en el barrio de Laviada. De pronto, se apoyó en el capó de uno de los vehículos y lo golpeó.
El conductor afectado, que de inicio le recriminó verbalmente su acción, se bajó del taxi para comprobar si el vehículo tenía daños. Entonces, “con la intención de menoscabar la integridad física del acusado”, el procesado le empezó a gritar “te voy a matar” al tiempo que le cogía por la cabeza hasta terminar empotrándolo contra el cristal de un negocio próximo.
La cristalera se fracturó con la agresión. El taxista sufrió distintas lesiones por el ataque consistentes en dos heridas inciso contusas en el antebrazo izquierdo y erosión en dicho brazo, precisando ambas heridas de sutura para su curación en la que invirtió diez días. Le quedaron dos cicatrices como secuela.
El procesado fue a juicio y acabó condenado por un delito de lesiones con la agravante de reincidencia a veintidós meses de cárcel. Al tiempo, deberá indemnizar con 2.900 euros a su víctima.
