La iglesia de la Laboral "impresiona" a los primeros visitantes que piden "llenarla de contenido": "Es maravillosa, digna de ver"

Los primeros visitantes de la "reabierta" iglesia de la Laboral han dictado sentencia. El templo, cerrado en 2020 y sometido a una rehabilitación centrada en su monumental cúpula, "está impresionante", destacaron ayer gijoneses y turistas que no dejaron pasar la oportunidad de recorrer los entresijos de la desacralizada iglesia. Un proyecto de restauración que también se ve como "un aliciente" en la carrera para que la Universidad Laboral sea Patrimonio Mundial de la Unesco. "Es un hito más", reivindicaron desde la Asociación de Antiguos Alumnos, que, al igual que los visitantes, abogaron además por "llenar de contenido" el templo.

La nueva vida de este espacio, "uno de los lugares más emblemáticos de la Laboral", como afirmó Adrián Barbón, presidente del Principado, tuvo su puesta de largo el pasado jueves con un acto oficial. Ayer, el goteo de visitantes curiosos por ver el resultado de los trabajos era importante. Muchos miraban durante unos segundos hacia arriba para contemplar la icónica cúpula, restaurada al igual que la mayor réplica de la Cruz de la Victoria. "Es maravillosa, digna de ver", subrayó Diego Gil acompañado de su madre María Municio. Madrileños, están en Gijón de fin de semana y la Laboral era una parada obligatoria.

La inauguración sirvió para poner fin a un largo y tortuoso periplo para rehabilitar el templo. La obra, pendiente desde 2017, sufrió licitaciones desiertas y aumentos del presupuesto que dilataron más de lo previsto su realización. Quizá, por ello, la satisfacción por la reapertura es incluso mayor. "Supone una alegría; es un hito más en nuestro objetivo de la Laboral se conserve", señaló Manuel Nevares, presidente de los antiguos alumnos, que ensalzó que la cúpula es "única en su género". "Era una obra muy necesaria que se consiguió después de muchos avatares", aseguró Nevares. El Principado destinó 840.000 euros a dichas obras, en parte financiadas con fondos europeos.

"Nos ha llamado la atención la cúpula y las escaleras en forma de caracol", proclamó Érika Barreto, que se pasó ayer por la Laboral junto a su pareja, Alexander Zárate, sus hijos Alejandro y Esteban y su madre Edilma Pertuz. La familia, venezolana, reside en Lugones, pero quería ver en primera persona cómo había quedado la remozada iglesia. Barreto animó a "sacar provecho" al templo. Coincidía Alexander Zárate, que apostó por "explotar" la iglesia "desde el punto de vista cultural".

El templo, un "motivo de alegría" para Gijón

Para Óscar González esta reapertura es especial. Durante unos años, en la década de los setenta, fue monaguillo, por lo que la visita de ayer le traía muchos recuerdos. "Esta iglesia es una pasada y un motivo de alegría para Gijón", declaró González, inseparable de su cámara, con la que tomó varias fotografías del interior del complejo arquitectónico. También apuntó que el "regreso" del espacio representa "un grandísimo aliciente" para que la Universidad Laboral gane fuerza como Patrimonio Mundial. Al respecto, Barbón desveló hace un par de días que el Ejecutivo se está centrando "en elaborar el expediente de la candidatura" que se presentará al Consejo de Patrimonio Histórico Español.

Nada más entrar ayer, María Municio quedó fascinada con la iglesia. "Nos ha sorprendido el volumen, lo grande que es", confesó la madrileña, que reivindicó darle utilidad al templo para actividades culturales. Puso un ejemplo. "Podría acoger presentaciones de libros en los que se hable de la Laboral", propuso. Una idea que comparten las hermanas Pilar e Inés Cardín. Esta última ve "muy interesante" el aprovechamiento de la iglesia para temas culturales. Sobre la restauración fue escueta. "Ha quedado bonita, preciosa", encomió Cardín.

Noticias relacionadas

"Estamos encantados con que tenga utilidad", manifestó Manuel Nevares sobre el templo, donde los trabajos impulsados por el Principado, que alcanzaron tanto el interior como la cubierta exterior. La iglesia podrá visitarse, hasta el 22 de febrero, de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas en el marco de esta iniciativa de puertas abiertas. También habrá visitas guiadas.