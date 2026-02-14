Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Yolanda Gómez explica los retos de la bioética

Yolanda Gómez, a la izquierda de la imagen.

Yolanda Gómez, a la izquierda de la imagen. / Juan Plaza

Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional, ofreció la conferencia "Los grandes retos de la bioética en el siglo XXI" en un acto celebrado en la Escuela de Comercio impulsado por la Fundación Foro Jovellanos y la Sociedad Internacional de Bioética.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents