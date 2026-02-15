Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
El negocio de la calle Corrida llegó a bajar la persiana, según los testigos, a la espera de los agentes
Revuelo en pleno centro. Un altercado en un supermercado de la céntrica calle Corrida de Gijón provocó este domingo la intervención de agentes de la Policía Nacional después de que una pareja, según los testigos, tratase de robar en el interior del establecimiento.
El incidente ocurrió poco antes de las dos de la tarde. Se trata de un supermercado que abre los domingos y, por esa razón, suele tener mucha afluencia los fines de semana. No solo de clientes, también de repartidores a domicilio. Un altercado con unos clientes que intentaron robar llevó a cerrar la persiana metálica para que no pudiesen escapar.
Hasta la zona acudieron agentes de la Policía Nacional para mediar en el conflicto. Poco a poco la zona fue recuperando la normalidad, pero se trata de un conflicto habitual en negocios del centro, donde los pequeños hurtos son habituales a pesar de la presencia policial que patrulla a pie.
