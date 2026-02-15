El calentamiento del océano reduce el tamaño de la merluza europea, alerta un estudio

Un estudio realizado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), que cuenta con una sede en el barrio gijonés de El Natahoyo que acaba de cumplir 25 años, en colaboración con el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), advierte que el calentamiento del océano está influyendo en la talla a la que la merluza europea alcanza la madurez sexual, esto es, la talla a partir de la cual los individuos comienzan a reproducirse. Este parámetro, señalan los autores del estudio, "es clave para comprender la dinámica de sus poblaciones y garantizar su sostenibilidad".

El trabajo del Instituto se apoya, detallan, en casi un siglo de series históricas. Con los datos obtenidos se observa una correlación inversa y estadísticamente significativa entre la temperatura del agua y la talla de madurez: a mayor temperatura, menor talla a la que los individuos comienzan a reproducirse. Además, los resultados evidencian un claro patrón biogeográfico. "En el Atlántico Norte (aguas frías), la merluza alcanza la madurez con un tamaño de 53,4 cm; en el Atlántico Sur (aguas templadas), esta se reduce a 40,1 cm, mientras que en el Mediterráneo (aguas más cálidas) la madurez se alcanza a una talla aún menor, de 30.9 cm", explican.

Hay más conclusiones al respecto. Se confirma un marcado dimorfismo sexual. En concreto, "los machos alcanzan la madurez a tallas menores que las hembras, un aspecto relevante para la evaluación del potencial reproductivo de las poblaciones".

Bajo los escenarios de cambio climático analizados, prosiguen desde IEO, "las proyecciones indican que la talla de madurez de la merluza europea podría disminuir, en la mayoría de las áreas de distribución, entre 4 y 9 cm hacia finales de siglo, con reducciones especialmente acusadas en las áreas del Atlántico".

Las conclusiones obtenidas con el estudio "subraya la urgente necesidad de implementar estrategias de gestión pesquera adaptativas que aborden los efectos del cambio climático en los ecosistemas y stocks marinos", señala David José Nachón investigador que realizó el trabajo en el Centro Oceanográfico del Vigo del IEO y autor principal del artículo.