Las charangas de Gijón rematan el concurso con críticas al metrotrén o la estación reivindicando el carnaval como "un espacio de libertad"

La segunda gala del concurso de charangas del Antroxu de Gijón fue más corta, a nivel de duración, que la primera. Era lógico al actuar dos agrupaciones menos –seis, frente a las ocho del sábado–. Ahora bien, la intensidad nada tuvo que envidiarle. Un nuevamente entregado teatro Jovellanos cayó prendado de los disfraces, los bailes y el carisma de los carnavaleros, que ensalzaron la folixa de la que son el alma máter y, como de costumbre, no dejaron de pasar la oportunidad para soltar algún que otro palo. ¿A quiénes? Pues a políticos, a las guerras, a las nuevas tecnologías o a fallidos proyectos de ciudad.

Alberto Rodríguez, en su rol de Agustín Fernández, volvió a sobresalir como "anfitrión" con la inestimable ayuda de sus acompañantes de "Escenapache". Fernández reivindicó el Carnaval gijonés como "un espacio de libertad" durante una velada frenética en la que los espectadores se teletransportaron a los creativos y variopintos mundos ideados por las charangas.

La función comenzó con una de las veteranas del Antroxu, "Kop’a Vino", que, como prometió, sacó las garras. También fueron afiladas sus críticas hacia el PSOE nacional. "Estamos cansados de tragar mientras tú robas lo nuestro", expresaron en una actuación titulada "Sacrificiu sideral" y trufada de pullas al precio de la luz, a los recortes en educación a darle prioridad al turista por encima del vecino. La agrupación transformó el escenario del Jovellanos en una selva, con tótems como parte del decorado, desde la que incluso cargó contra la "subjetividad" del jurado del Antroxu. Pero también dejó claras sus intenciones. "Somos el pasado que vuelve a brillar / en el Antroxu venimos a triunfar", decía la letra.

"Los Gijonudos" ofrecieron un espectáculo "camaleónico" y con un enorme dinamismo en el baile, el foco de un recital muy punzante contra la dependencia de las nuevas tecnologías y contra los precios de la luz y el gas. "Da igual la edad que tengas, no te emanciparás", resaltaron sus miembros en una fina crítica hacia la situación de la vivienda. Afearon que los alquileres están "por las nubes" y que, por contra, los sueldos son "na de na". También reversionaron la canción "La Venda" de Miki Núñez para invitar a la gente a "tirar el móvil" y defendieron con uñas y dientes la tradición folixera del Antroxu. "Me apunto a una charanga / ensayamos por semana / y empieza el Carnaval", afirmaron.

En el turno de "Los Tardones", las tablas del Jovellanos se erigieron en el perfecto emplazamiento para un partido de fútbol americano, la temática elegida por el grupo. "Llegó el momento de mostrar nuestra religión / un equipo al mismo son", indicaron. No "tardaron" en poner el foco en el presidente del Gobierno. "Soy pardo y salvaje / y si rujo se caga hasta Sánchez", subrayaron antes de tirar de nostalgia al rememorar los "parques llenos" o las "calles sin obras por el barrio a cualquier hora". Y antes de reprochar la violencia y los conflictos bélicos. "Y aunque el mundo aplauda al fuerte / que dispara y hace el mal / yo prefiero ser cobarde si eso es no disparar", espetaron.

Un ácido diálogo sirvió para abrir el show de "Los Restallones", que ambientaron su propuesta en los años ochenta. De punta en blanco, lamentaron que ya "no hay discotecas", mencionando el "Oasis", el "Tik" o el "Jardín". Hablaron de las "explosiones" de los patinetes eléctricos, alabaron la "eternidad" del presentador Jordi Hurtado e ironizaron con el inacabado plan del metrotrén o la frustrada nueva estación de autobuses. "Los Restallones" despertaron una atronadora ovación cuando comentaron que "molestan los cancios de chigre y las charangas" y señalaron que "nos quieren quitar las charangas". También tuvieron lo suyo para la Inteligencia Artificial. "Matamos la creatividad / el cerebro se atrofió / la imaginación murió", aseveraron.

Recuerdo a Cienfuegos

Espectadora de lujo, la Sardina, "Perla Marigna", se subió al escenario con sus fieles escuderos, "Parrochu" y "Aurorina". Allí rememoró al fallecido José Luis Cienfuegos, quien fuera director del FICX, al hablar sobre sus gafas de pasta. El público contestó con un tributo en forma de aplausos que precedió al "rodeo salvaje" en el que se embarcó "Xaréu nel Ñeru". La charanga, una de las que más expectación generó, apostó por un viaje al lejano Oeste en el que repartió una buena pulla "internacional". "Los yankis y Occidente miran para otro lado si muere un palestino y no ucraniano", proclamaron sus componentes, que tildaron de "meme andante" al polémico Donald Trump y censuraron el "patriotismo" mal entendido. Cerraron su recital con algo mucho más amable, con una oda al Antroxu.

Y, para poner el broche a la jornada, "Os Brasileiros" sacaron a relucir su plumaje en un coliseo en el que estaban dispuestos a dar guerra como auténticos gladiadores. "Vengo de Roma a la batalla con Moriyón", declararon unos "brasileiros" que cantaron los problemas de Gijón "de Jove a La Arena". Pidieron mejoras en parques infantiles y afirmaron que "el vial de Jove abierto trae el humo y el lamento". Antes de culminar el show a golpe de tambores –que "molestan sin parar", apuntaron con sarcasmo– solicitaron a la Alcaldesa "pensar en el futuro" del Antroxu. Y el futuro inmediato ya es hoy, con el gran desfile de charangas y carrozas que partirá a las 19.00 horas de la plaza de toros tras una doble velada en el Jovellanos que reflejó que los carnavaleros se crecen cuando aparecen las dificultades.