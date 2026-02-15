Crónicas gijonesas: Dos cartas de Evaristo San Miguel

Lo que encontramos en el expediente número 151 del año 1854 (Archivo Municipal de Gijón) son documentos relativos a Evaristo Fernández San Miguel y Valledor, el militar liberal autor de la letra del "Himno de Riego". Ejerce de gijonés en dos cartas que dirige al Ayuntamiento de Gijón ―–en 1840 y en 1841– defendiendo que la Fábrica de Cigarros no marchase de la ciudad. Estamos hablando de cuando estaba situada en lo que hoy es el colegio de Santo Ángel, porque al antiguo convento donde la conocimos fue trasladada un poco más tarde, en 1844. Diez años después de ese traslado asistimos a la propuesta del alcalde Nemesio Sanz Crespo y del concejal Bernardo de Rionda, en el año 1854, de realizar un retrato de Evaristo San Miguel y construir una fuente en su honor. Pedían en la carta ayuda económica para el retrato que sí se hizo, es una obra de Ángel María Cortellini y lo podemos ver en la Sala de Recepciones del Ayuntamiento. La fuente quedó sólo en una idea.

–Carta 1

Señores D. Casimiro Domínguez Gil y D. Vicente de Ezcurdia, señores Presidente y Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Gijón.

He recibido el oficio que ustedes me dirigen, con fecha 12 del pasado, relativo a la traslación de la Fábrica de Cigarros establecida en esa Villa de Gijón a la ciudad de Oviedo. Creo que la junta de Oviedo desistirá de llevar a cabo esa medida que perjudicará a la primera población sin beneficiar en nada a la segunda. Tampoco ha llegado a mi noticia de que se intenten hacer gestiones aquí relativas a ese asunto. Si llegara ese caso, no sería difícil hacer ver que las circunstancias de Gijón, puerto de mar, le da una preferencia natural sobre otro cualquier pueblo situado fuera de la costa. Tal vez es un gran inconveniente el carecer esa fábrica de un local conveniente, bastante espacioso, para todas las necesidades de la elaboración, mas no sería difícil a la Villa se proporcionase uno que satisficiese a todas estas condiciones y respondiere a la objeción de un modo perentorio. De todos modos me interesan, como hijo del pueblo, en todo lo que afecta a su bienestar bajo todos los aspectos y Ustedes no deben dudar que será para mí un placer el que se me ofrezca cualquier ocasión en que pueda serles útil.

Sírvanse Ustedes hacer presentes estos sentimientos a toda la Municipalidad, a quien ofrezco mi consideración y mis respetos. Dios Guarde a Ustedes Muchos Años. Madrid, 4 de noviembre de 1840. Evaristo San Miguel.

–Carta 2

Señores del Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Gijón.

He recibido la de Ustedes del 29 pasado a la que acompañan copia de una representación que dirigen a la Regencia Nacional del Reino sobre el asunto consabido de la fábrica de Cigarros. Dije a Ustedes en mi anterior que, en mi opinión, no había fundamento para temer su marcha a Santander o La Coruña. No he podido hablar con el Sr. Ministro por hallarse enfermo, mas sí con el Subsecretario que me dijo lo mismo, a saber: que no se pensaba en semejante cosa y que, en su opinión, sería hacer un daño inútil al País, al mismo tiempo que un perjuicio a los intereses de la causa pública. Es de advertir que el subsecretario de hoy, ejercía la misma función cuando se estableció la fábrica en Gijón a cuya medida cooperó. Mañana, en presencia de la copia, volveré a la Secretaría y no porque lo crea necesario, sino para poder asegurar a Ustedes más y más, lo mismo que le digo ahora. Con este motivo me vuelvo a repetir a la entera disposición de ese pueblo y de cuantos vecinos de ese pueblo puedan necesitar de mis servicios.

Dios Guarde a Ustedes Muchos años. Madrid, 6 de febrero de 1841. Evaristo San Miguel.

–Acerca de hacer un retrato y construir una fuente en obsequio del Excelentísimo Señor D. Evaristo Fernández San Miguel.

Gijón tiene la honra de haber visto nacer al Excelentísimo Señor D. Evaristo Fernández San Miguel, cuya alta reputación no necesita de elogios, principalmente en la época presente en que acaba de añadir tan señalados servicios a la Patria. El perpetuar su memoria es un deber que el Ayuntamiento de Gijón se apresura, gustosísimo, a cumplir colocando en las Casas Consistoriales un retrato digno de la persona a que se dedica y levantando en un paraje público conveniente una fuente monumental que sirva, no sólo de constante recuerdo del personaje a que se destina, sino que produzca una verdadera utilidad a la población que lo vio nacer.

El Ayuntamiento costea la fuente como obra de utilidad pública, pero con respecto al costo del retrato y al adorno y decoración de dicho monumento considera que es justo dejar a los adictos del señor San Miguel (que son todos los de Gijón y de la nación entera) el placer de concurrir a la realización del pensamiento. Al efecto, los que suscriben autorizados por la Municipalidad, invitan a Usted rogándole se sirva contestarles lo que tenga por oportuno, en la inteligencia de que la suscripción está abierta. Dios Guarde a Usted Muchos años. Gijón, septiembre de 1854. Nemesio Sanz Crespo y B. de Rionda.

Noticias relacionadas

Retrato de Gijón

Evaristo San Miguel

Evaristo San Miguel. / EUSEBIO JULIÁ

Este retrato de Evaristo Fernández San Miguel y Valledor (Gijón, 1785-Madrid, 1862) forma parte del álbum fotográfico que fue propiedad de Eusebio Juliá, un fotógrafo que comercializaba álbumes con imágenes de personalidades en forma de tarjetas de visita. El autor de este retrato fue Pedro Martínez de Hebert (Valladolid, 1819-1891) que inmortalizó, en 1860, a Evaristo San Miguel en su estudio de Madrid pocos meses antes del fallecimiento del gijonés que da nombre a la popular Plazuela. Se conserva la imagen en el Muséu del Pueblu d’Asturies.