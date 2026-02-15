Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos dos primos con múltiples antecedentes por asaltar de madrugada una autoescuela de Gijón

Los implicados fracturaron el cristal del negocio para apoderarse de dinero y teléfonos

Policía Nacional. / Ángel González

Carlos Tamargo

Dos jóvenes con un amplio historial delictivo a sus espaldas han vuelto a ser detenidos por asaltar de madrugada una autoescuela ubicada en la carretera Carbonera. Estos individuos, primos entre ellos, de 29 y 35 años, forzaron el acceso rompiendo el cristal del establecimiento para poder entrar a robar y llevarse una suma de dinero y unos teléfonos.

El asalto ocurrió en la madrugada del pasado día 13. Los jóvenes fracturaron la puerta, de cristal, para poder acceder l interior. Entraron, robaron y se fueron. Los dueños del negocio, al percatarse del asalto, alertaron a la Policía Nacional que inició de inmediato una investigación que ha dado sus frutos.

Estos dos individuos, uno con 17 detenciones previas y el otro con 7 arrestos por hechos delictivos similares, fueron detenidos la madrugada de hoy domingo y trasladados a dependencias policiales, donde se acogieron a su derecho a no declarar.

La investigación apunta a ellos, en buena medida, gracias a las cámaras de videovigilancia con las que cuentan los investigadores y en las que se ve a los autores del robo en la autoescuela.

Los hechos ya están en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente.

