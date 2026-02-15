Detenidos dos primos con múltiples antecedentes por asaltar de madrugada una autoescuela de Gijón

Dos jóvenes con un amplio historial delictivo a sus espaldas han vuelto a ser detenidos por asaltar de madrugada una autoescuela ubicada en la carretera Carbonera. Estos individuos, primos entre ellos, de 29 y 35 años, forzaron el acceso rompiendo el cristal del establecimiento para poder entrar a robar y llevarse una suma de dinero y unos teléfonos.

El asalto ocurrió en la madrugada del pasado día 13. Los jóvenes fracturaron la puerta, de cristal, para poder acceder l interior. Entraron, robaron y se fueron. Los dueños del negocio, al percatarse del asalto, alertaron a la Policía Nacional que inició de inmediato una investigación que ha dado sus frutos.

Estos dos individuos, uno con 17 detenciones previas y el otro con 7 arrestos por hechos delictivos similares, fueron detenidos la madrugada de hoy domingo y trasladados a dependencias policiales, donde se acogieron a su derecho a no declarar.

La investigación apunta a ellos, en buena medida, gracias a las cámaras de videovigilancia con las que cuentan los investigadores y en las que se ve a los autores del robo en la autoescuela.

Los hechos ya están en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente.