Detenidos dos primos con múltiples antecedentes por asaltar de madrugada una autoescuela de Gijón
Los implicados fracturaron el cristal del negocio para apoderarse de dinero y teléfonos
Dos jóvenes con un amplio historial delictivo a sus espaldas han vuelto a ser detenidos por asaltar de madrugada una autoescuela ubicada en la carretera Carbonera. Estos individuos, primos entre ellos, de 29 y 35 años, forzaron el acceso rompiendo el cristal del establecimiento para poder entrar a robar y llevarse una suma de dinero y unos teléfonos.
El asalto ocurrió en la madrugada del pasado día 13. Los jóvenes fracturaron la puerta, de cristal, para poder acceder l interior. Entraron, robaron y se fueron. Los dueños del negocio, al percatarse del asalto, alertaron a la Policía Nacional que inició de inmediato una investigación que ha dado sus frutos.
Estos dos individuos, uno con 17 detenciones previas y el otro con 7 arrestos por hechos delictivos similares, fueron detenidos la madrugada de hoy domingo y trasladados a dependencias policiales, donde se acogieron a su derecho a no declarar.
La investigación apunta a ellos, en buena medida, gracias a las cámaras de videovigilancia con las que cuentan los investigadores y en las que se ve a los autores del robo en la autoescuela.
Los hechos ya están en conocimiento del juzgado de instrucción correspondiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- El investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía: un árbitro asturiano que ya tiene una orden de alejamiento