Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón: "Se precisan baterías para dar certeza eléctrica a la industria"

El empresario Félix Baragaño Suárez es el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón.

Se declara "una persona optimista", en especial ante los nuevos proyectos empresariales para Gijón.

¿Cómo ve el panorama?

Hay proyectos interesantes hoy día. El de Sunwafe; el de Zima, que estaba ahí nos acaba de presentar su proyecto acompañado de un socio chino; todo el tema de la defensa con Indra. Y luego los propios desarrollos del ayuntamiento: la ampliación del parque tecnológico, Naval Azul. ¿Hay otros elementos dudosos? Pues sí, vemos a las ingenierías que todavía están reajustando, aunque parece que ya han tocado fondo y van a ir hacia arriba. Y Arcelor, que yo creo que la vamos a tener muchos años en Asturias, pero que está con dificultades con esta avería del Alto Horno B; un nubarrón.

En cuanto al proyecto de Zima en El Musel, ¿cómo valora al socio que trae, Dajin Offshore?

Es un socio muy potente. Que venga una empresa y se establezca es bueno. Confiamos en que se amolde a los usos y costumbres de España y de Europa.

¿A qué se refiere?

Todos sabemos que en China a veces tienen ayudas del Estado. Simplemente que tiene que adaptarse a lo que son las normas europeas. Estoy seguro de que lo hará de la mano de Zima y de Miguel Zorita.

Quieren más espacio en El Musel para su proyecto eólico.

Espacio hay y entiendo que se lo puedan dar. Si no es todo en una ubicación única, en dos ubicaciones. En el Muelle de la Osa hay espacio. Y luego siempre hay la posibilidad de que tengan otro complementario en la Zalia.

¿Las reclamaciones económicas de las eléctricas para aumentar sus redes puede poner en riesgo los nuevos proyectos industriales para Gijón?

En líneas generales yo creo que no deberían de estar en cuestión, si todos estos proyectos que están previstos de ampliación de generación eléctrica y de construcción del anillo central –para traer energía de fuera de Asturias– se van cumpliendo.

El anillo central es cosa de Red Eléctrica, pero hay una parte de las nuevas redes que dependen de las compañías distribuidoras.

En la Zalia, especialmente lo que es la subestación, creen que puede hacerse con iniciativa privada. La iniciativa privada de lo que está pendiente es de que los proyectos industriales se consoliden. Cuando tengan una fecha ya de puesta en marcha, estoy seguro que la iniciativa privada se pondrá en marcha también para hacer la subestación.

A la Zalia también le falta la intermodal.

Es una de las infraestructuras que sistemáticamente pedimos. Está dentro de ese plan de infraestructuras que Asturias precisa y que se reivindican ante el Ministerio.

Ante todas las infraestructuras que hay pendientes y posturas como mantener el peaje del Huerna, ¿cree que el Ministerio está teniendo sensibilidad con Asturias?

No me gusta hablar de sensibilidad o no. Lo que sí digo es que hay una demanda importante que de momento no está siendo satisfecha. El tema del peaje probablemente fuera un tema incluso hasta menor en relación con las infraestructuras que están pendientes.

Entre las infraestructuras pendientes, ¿cuál ve prioritaria?

Son claves son los accesos a El Musel y la estación intermodal de Gijón.

De la última declaración sobre la red de Adif, que refleja todo lo que tienen en marcha, han desaparecido las referencias a la intermodal y al metrotrén. ¿Para preocuparse?

Sin duda. El metrotrén sería una ventaja enorme para Gijón y Oviedo, para seguir vertebrando esta gran ciudad astur, que componemos todo el núcleo central de Asturias.

¿Y qué me dice de la necesidad de adecuar infraestructuras para una autopista ferroviaria entre El Musel y Valladolid?

Sería interesante, pero por detrás, en cuanto a prioridades, respecto a lo que he mencionado.

¿Qué le parece la apuesta por Indra por Gijón y Asturias?

Es una apuesta clara de Europa y del Gobierno de España, y luego del Gobierno asturiano. El modelo de defensa en Europa está cambiando y lo que hay que hacer es que el mayor gasto en defensa pueda hacerse desarrollando tecnología propia e instalaciones en el propio territorio.

¿Una oportunidad para empresas del Parque Tecnológico?

Para Asturias entera. Pero el sector de defensa es de los más avanzados tecnológicamente y no tengo ninguna duda de que muchas de las empresas tecnológicas que tenemos en el Parque Tecnológico se van a convertir en auxiliares de Indra.

La patronal de la construcción teme que el incremento del gasto en defensa repercuta negativamente en otros sectores.

Quiero pensar que lo que también hay que estimular es la inversión privada. Lo deben favorecer los ayuntamientos, con más suelo para edificar vivienda privada y vivienda pública. Y eso, de alguna manera, tiene que poder paliar el que efectivamente los presupuestos al final son limitados y si se destina a una cosa, queda menos para otra. Porque lo que no podemos es seguir aumentando el déficit público de manera indefinida. Pero quiero pensar que en la parte de construcción tiene que poder paliarse con el desarrollo de la iniciativa privada.

¿Qué le parecería que Indra pudiera ampliar sus instalaciones en Naval Azul?

Si necesitara más espacio, a mí no me parecería mal. Además, Indra y todo el sector de la defensa, está muy relacionado con el mundo naval.

Pedía más suelo para edificación residencial. Lo que hay de sobra en Gijón es suelo industrial.

No me preocupa que el suelo industrial pueda estar cierto tiempo sin ocuparse, porque siempre tiene que haber suelo industrial pendiente de poder atraer inversiones, que surgen cuando surgen. Lo vimos en la Zalia con el proyecto de Sunwafe, que va a tener un efecto tractor.

¿Las comunicaciones siguen siendo un lastre para atraer inversiones?

Todos sabemos que entre lo bueno y lo óptimo hay siempre una diferencia, pero con las infraestructuras que tenemos ya nadie en este momento valora que Asturias tenga un déficit de comunicaciones.

¿Cómo ve el futuro de las grandes ingenierías asturianas?

Imasa tiene ya encauzado el acuerdo de refinanciación. Hizo un preconcurso muy limpio para el entorno empresarial, sin quitas a los proveedores y con una quita del 80% a los bancos, que recuperarán lo que pierden con futuro negocio que la propia empresa les pueda dar. Duro Felguera parece que poco a poco va encauzando las cosas. Isastur está en la misma línea . TSK, para abordar esa cartera tan enorme que tiene de casi 3.000 millones de euros, necesita fortalecer sus recursos propios sacando una parte de capital a bolsa. Tenemos que hacer una apuesta por las ingenierías asturianas, no sólo por el personal que tiene, que son miles, sino todo lo que generan en el entorno.

Parece que Arcelor prioriza la descarbonización en Francia, con energía nuclear, a la de España.

Francia, gracias a la energía nuclear, es capaz de garantizar contratos de largo plazo con una energía barata. Eso a cualquier cliente, como ArcelorMittal, le ayuda a tener certezas. Y las certezas ayudan a hacer planes de futuro e inversiones. Lamentablemente en España no hemos hecho esa apuesta. Vamos por las energías renovables que van teniendo cada vez un coste más bajo, pero tienen que tener una energía de respaldo para cuando no hay viento o no hay sol. Esas fluctuaciones no son aceptables en un proceso productivo. ¿Se está avanzando? Sí, pero la realidad ahora mismo es que Francia es capaz de garantizar un precio y una sostenibilidad superior a la que España puede ofrecer. Esperemos que en el futuro también lo podamos ofrecer, cuando aumenten las energías renovables y tengamos parques de baterías o sistemas de almacenamiento de energía que logren paliar los momentos en los que las renovables no están generando.

Parques de baterías que nadie quiere tener cerca.

Vivimos en una sociedad que tiene elementos de incoherencia. Todos queremos energía sostenible, que nos recojan la basura, que nuestro móvil tenga cobertura en todos los sitios, pero luego nadie quiere una antena, una planta de reciclado de residuos, ni un parque de baterías cerca. Pero no nos importa tener gasolineras en medio de la ciudad, que también pueden explotar, porque ya estamos acostumbrados. Con las baterías, echo mucho de menos que desde la parte política no haya un liderazgo para acercarse a los vecinos y explicar que son necesarias si queremos energías renovables, no queremos nucleares y queremos atraer industrias.

¿En qué administración está pensando, autonómica o local?

En las dos.

¿Cree que con elecciones en 2027 le van a hacer caso?

Lo veo difícil, la verdad.

¿Cómo van las inversiones en el recinto ferial?

Se está trabajando en los pliegos de la reforma de la instalación eléctrica, para poder sacarla a concurso. Si todo va bien, la licitación estaría resuelta en octubre.

¿Qué obras veremos este año ligadas a la gran inversión para modernizar el recinto?

La adecuación del entorno del Pabellón de Caja Rural de Asturias, por la parte posterior al pabellón de Unicaja, donde se van a hacer también unos baños nuevos. Además, como Cámara cada año no invertimos menos de 1,5 millones de euros en el mantenimiento y pequeñas obras. Por otra parte, en la próxima edición de la Feria, lo más llamativo va a ser el nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias, cuya obra concluirá en mayo.

¿Qué acciones proyectan con las otras cámaras asturianas?

Cada vez desarrollamos conjuntamente más proyectos, unos de la Cámara de España, otros del Principado. Los próximos son sobre formación en el sector turístico y otro sobre relevo generacional en el comercio. Tenemos una relación normal de colaboración.

¿Y con la patronal?

Tenemos muy buena relación.

Además del relevo generacional, el pequeño comercio afronta otros problemas.

Venía de la competencia de las grandes superficies, y ahora la competencia del comercio electrónico.

Ellos se quejan del proyecto de Costco. ¿Qué opina?

Tradicionalmente ha habido hueco para todos, también para las grandes superficies. Pero tenemos que apoyar sin duda al pequeño comercio, que da vitalidad, alegría y más seguridad a las calles

Usted conoce bien a la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno. ¿La ve como candidata a la Alcaldía?

Personalmente la quiero muchísimo y me parece una mujer muy valiosa. Si ella toma la iniciativa y dentro del PSOE de Gijón creen que puede ser la persona adecuada, sin duda yo creo que podría ser una gran candidata.

¿Cuenta con que los partidos les consulten ante el próximo ciclo electoral?

Sí, eso suele ser tradicional.

¿Qué prioridades les van a plantear?

Que luchen por las infraestructuras, suelo para vivienda, una ciudad amable y que se siga apostando por la industria, porque es fundamental y compatible conque Asturias siga siendo uno de los grandes paraísos naturales. También que se siga desarrollando la parte sanitaria. Fue muy frustrante que se parara la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes. Cuando se paró por mucho que dijeran de que en seis meses o un año se iba a reanudar, sabíamos que eso iba a generar años de retraso. Lamentamos que sea así y lo que pedimos es que lo agilicen al máximo. También insistimos en la fiscalidad. Asturias debe ser un gran paraíso para vivir y ojalá también lo sea para morir. Ahora mismo no es así: muchísimas familias empresarias en la última fase de su vida trasladan sus residencias fuera de Asturias.