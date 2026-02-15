Gijón se rinde a la pasión antroxera de los más pequeños en un desfile infantil de lo más vistoso: "En pocos sitios se vive así"

Del escenario a las calles de Gijón para llenarlas de color, alegría y música. El desfile infantil de disfraces, tras la primera fase del sábado en el teatro Jovellanos, transformó este domingo el centro de la ciudad en un torrente antroxero que arrasó con el buen rollo por bandera y con los más pequeños como auténticos protagonistas. "Les hace mucha ilusión", afirmaron los participantes en un recorrido que volvió a refrendar que el Carnaval tiene una cantera muy preparada.

El desfile infantil de Antroxu por las calles de Gijón, en imágenes / Juan Plaza

De la plaza del Instituto, comúnmente conocida como la del Parchís, partió una comitiva con diez agrupaciones dispuestas a dejar su sello. La encabezaba la Sardina, "Perla Marigna", agasajada a su paso por niños y mayores en una mañana en la que no solamente antroxaron los participantes en el desfile. También lo hicieron multitud de grupos de amigos y familias para conformar un variado paisaje folixero que permitió ver a superhéroes, hadas, animales de todo tipo o a personajes de "Pokémon", "Toy Story" o "Super Mario".

Los costados de la calle Menéndez Valdés estaban abarrotados para ver en acción a las agrupaciones. Las escuelas de educación infantil La Serena, Los Pegoyinos y Alejandro Casona abrieron la veda. Les seguía uno de los grupos más numerosos, el de alumnos y padres del colegio Corazón de María, que, con su propuesta "El Codema vuela", elevó la temperatura de la folixa. Sonaron canciones como "La Gozadera" y no faltó el mítico "¡Carnaval, te quiero!".

El ambiente era único, especial. "Es un día muy alegre y un día para los niños", señaló Laura Bermúdez, profesora del colegio FEC Montedeva que acudió a la cita con su hija, Yulia Bermúdez, que iba disfrazada para la ocasión. La familia formada por Nuria Fonseca, Raúl López y sus hijos, Martín y Lara, de Salamanca, comprobaron en primera persona el poderío del Antroxu gijonés. "Da gusto que se viva con tanta intensidad y energía; no en todos los sitios es así", destacó Raúl López ante la atenta mirada del "pingüino" Martín y la "princesa" Lara.

Las "golosinas antroxeras" del colegio San Lorenzo aportaron el toque dulce a un desfile que también reivindicó el mundo rural y la agricultura gracias a "La granja del Tremañes". "Estamos muy contentos; nos hemos compaginado bien", confesaba Jessica Argüelles, presidenta de la asociación de familias, a la conclusión del pasacalles, en Begoña. El colegio Tremañes deleitó a los asistentes con disfraces de ovejas, vacas, cerdos... El resultado, inmejorable. "A los niños les presta mucho y las familias todavía más al ir con ellos", comentó Argüelles.

Disfraces de todo tipo y bailes al ritmo de "El tiburón"

"¡Ahí viene la sardina!", exclamaba una mujer desde Begoña. Allí se habilitó una zona para personas con movilidad reducida en pos de que nadie se perdiera la gran fiesta, que incluyó a los "comecocos" del colegio Noega, los pájaros multicolores del Virgen Mediadora Dominicas o el gijonesismo del grupo "Guajes Antroxeros". También animó el cotarro el colegio Cabueñes con "Cabueñes al sol" y "Xixón soleyero", al son de temas como "El chiringuito" o "El tiburón".

Como un miembro de la élite policial había arribado al Parchís el crío Mateo Monteserín. Su hermana Cloe era "Frozen" por un día. "Nos encanta el Carnaval; esto es un sentimiento", proclamó su madre, Etelvina Hevia. Quienes también se lo curraron a tope fueron Rubén Velasco, Alma López y su hija Laura, unos salvajes "moteros". "Se nos antojó, nos gustaba la estética", subrayó Alma López, que ensalzó la "espontaneidad" del desfile infantil en comparación a otros más profesionales.

El trabajo de las agrupaciones del concurso está hecho. Ahora toca esperar al veredicto del jurado de cara a unos premios que se entregarán el martes. Aunque, a juzgar por el ambiente de este domingo, el mayor galardón es disfrutar del Antroxu en compañía. Un Carnaval en el que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte.