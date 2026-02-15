Incluir lo inmaterial, clave en la candidatura de la Laboral a la Unesco: el Principado esperará a que haya opciones para proponerla

Lograr que la Universidad Laboral de Gijón llegue a ser Patrimonio Mundial es un objetivo que va más allá del valor arquitectónico del complejo, según expertos. Apoyarse en el valor inmaterial por su papel en la renovación de los estudios de FP en España y su actividad educativa y cultural actual están entre las sugerencias para mejorar las posibilidades. También es clave el apoyo de la Asociación de Antiguos Alumnos, que lanzó la idea en 2017.

El Principado está elaborando el expediente para intentar elevar a la Unesco la candidatura de la Laboral, que el año pasado fue incluida en el inventario del Ministerio de Cultura de bienes susceptibles de optar a Patrimonio Mundial (Lista Indicativa). La rehabilitación de la cúpula de la iglesia de la Laboral, inaugurada el jueves rema a favor, pero harán falta más argumentos.

Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, señala que la restauración de la cúpula es un paso importante, pero "más lo es que se plantee que no es una intervención aislada", sino que se elabore y dote económicamente un plan de gestión. También apunta que las posibilidades crecen con un proyecto aglutinador, "que integre a todas las administraciones, que tenga apoyo social, que a la conservación material del conjunto del edificio se una el patrimonio inmaterial. Y ahí la Asociación de Antiguos Alumnos es muy importante, porque son los herederos directos de la formación, de la memoria, del edificio". El paisaje, la sostenibilidad y el turismo responsable, también pesan. Dicho eso, esta experta cree que lo tendría más fácil una candidatura conjunta de las universidades laborales de Gijón, Sevilla, Cheste y Tarragona.

Para el arquitecto Vicente Díez Faixat, hijo de uno de los cuatro arquitectos que dirigieron la construcción de la Laboral, tendría más posibilidades interviniendo en la caja escénica del Teatro, "para hacer el proyecto que ganó en su día el concurso de ideas para su ampliación, de Miguel García-Pola", calificando de "pegote" el que se hizo.

El último rector de la Laboral, Viliulfo Díaz, apuesta porque el reconocimiento se logrará, en gran medida porque "están implicándose los más antiguos alumnos, gente laboriosa". En su opinión es necesaria "un poco de implicación de las autoridades" con la candidatura. "Si estuviera Tini Areces, ya estaba conseguido", opina.

Cristina López, decana de la Facultad de Comercio de Gijón, ubicada en la Laboral, considera que la rehabilitación de la cúpula "recupera el valor que tenía el edificio" y se muestra "optimista" sobre la candidatura a la Unesco porque "el conjunto arquitectónico tiene un valor indiscutible".

Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, que atesora miles de fotografías históricas de la Laboral, destaca que "la candidatura nace de abajo hacia arriba; es una propuesta de los antiguos alumnos y eso es algo que se valora", como pudo comprobar en la propuesta de la cultura sidrera asturiana, de cuya comisión formó parte.

El Principado esperará a que haya opciones para proponerla

Tras haber logrado que se incluyera en la Lista Indicativa, el Principado está elaborando "con un trabajo riguroso" el expediente para convencer al Consejo del Patrimonio Histórico Español de que elija la Laboral como opción que presente España a candidata a Patrimonio Mundial. Sólo se puede presentar una por país cada año. Desde la Consejería de Cultura se apunta que también por eso será clave elegir el momento para presentar el expediente "cuando haya opciones de que la propuesta pueda obtener el aval de sus miembros, siguiendo el precedente de lo ocurrido con la cultura sidrera asturiana". Desde el gobierno de Asturias se resalta su "compromiso y voluntad de avanzar", incluyendo mantenimiento, salvaguarda, protección y nuevos usos para la Laboral.