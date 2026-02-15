El nuevo negocio de Alimerka tendrá su primer establecimiento en Gijón
El proyecto está dirigido a profesionales
El polígono de Porceyo acogerá el nuevo proyecto de Alimerka en Asturias. Un punto de partida, aseguran desde la firma, para “testar, consolidar y desarrollar” el nuevo formato.
El proyecto en cuestión es el lanzamiento de AMKash, “una nueva línea de negocio mayorista dirigida exclusivamente a profesionales”. Tendrá su primer punto de referencia en Gijón. La idea aterriza con la meta de “ofrecer una solución especializada, competitiva y plenamente alineada con los valores que definen a la compañía”.
El AMKash respeta la idiosincrasia de Alimerka, que según explican desde la empresa “apuesta por el producto fresco, de calidad y de proximidad, así como por una atención cercana y personalizada, entendida como un elemento clave para construir relaciones estables y de confianza con los clientes profesionales”.
El nuevo modelo se articula como un “cash & carry”, diseñado para dar respuesta a las necesidades reales del canal profesional, combinando una operativa ágil y eficiente con una oferta específicamente adaptada a este segmento. “Todo ello apoyado en la solidez logística, la experiencia y el profundo conocimiento del mercado local que caracterizan a Alimerka”, detallan.
Desde el supermercado explican que más de mil clientes profesionales se han adherido ya al proyecto. “Es un indicador claro del interés y la buena acogida de esta nueva propuesta de valor de Alimerka en el ámbito mayorista”, rematan las mismas fuentes.
