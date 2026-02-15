El nuevo negocio de Alimerka tendrá su primer establecimiento en Gijón

El polígono de Porceyo acogerá el nuevo proyecto de Alimerka en Asturias. Un punto de partida, aseguran desde la firma, para “testar, consolidar y desarrollar” el nuevo formato.

El proyecto en cuestión es el lanzamiento de AMKash, “una nueva línea de negocio mayorista dirigida exclusivamente a profesionales”. Tendrá su primer punto de referencia en Gijón. La idea aterriza con la meta de “ofrecer una solución especializada, competitiva y plenamente alineada con los valores que definen a la compañía”.

El AMKash respeta la idiosincrasia de Alimerka, que según explican desde la empresa “apuesta por el producto fresco, de calidad y de proximidad, así como por una atención cercana y personalizada, entendida como un elemento clave para construir relaciones estables y de confianza con los clientes profesionales”.

El nuevo modelo se articula como un “cash & carry”, diseñado para dar respuesta a las necesidades reales del canal profesional, combinando una operativa ágil y eficiente con una oferta específicamente adaptada a este segmento. “Todo ello apoyado en la solidez logística, la experiencia y el profundo conocimiento del mercado local que caracterizan a Alimerka”, detallan.

Desde el supermercado explican que más de mil clientes profesionales se han adherido ya al proyecto. “Es un indicador claro del interés y la buena acogida de esta nueva propuesta de valor de Alimerka en el ámbito mayorista”, rematan las mismas fuentes.