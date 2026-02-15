Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del "Pasapalabra Wine Edition" al “Wine Test Pro”: el asturiano Borja Morgado triunfa en el concurso internacional de sumillería

Alumno de la Escuela de Hostelería de Gijón acudió a la cita, en Pontevedra, con su profesor Juan Luis García

Borja Morgado junto a Tomás Ucha y Mario Ayllón.

Borja Morgado junto a Tomás Ucha y Mario Ayllón. / LNE

Demi Taneva

Demi Taneva

El asturiano Borja Morgado, alumno del CIFP de Hostelería y Turismo de Gijon, estudiante del primer curso de Dirección de Servicios de restauración, se ha proclamado vencedor del del campeonato de sumillería del CIFP Carlos Oroza de Pontevedra. Este triunfo llega después de que otra alumna, Daniela Hevia, lograse el primer premio en un concurso de corte de jamón celebrado en Madrid.

La cita, organizada durante tres días, ha congregado en Pontevedra a distintos alumnos de de 18 centros de formación profesional de toda España y Portugal "con el objetivo de reivindicar la figura del sumiller y las especialidades de servicio en restauración como una salida profesional de prestigio y futuro". Morgado acudió en compañía de su profesor y preparador Juan Luis García.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Los alumnos de Formación Profesional procedían de los institutos gallegos IES Sanxillao, CIFP Fragas do Eume, CIFP Compostela, IES de Foz, CIFP Manuel Antonio, CIFP Paseo das Pontes y CIFP de Vilamarín, además del propio CIFP Carlos Oroza. Del resto de España llegaron alumnos C la Escuela de Hostelería Gamarra (Euskadi); el CIPFP Camino de Santiago (La Rioja); el CPIFP Hurtado de Mendoza (Granada, Andalucía), el CIFP San Cristóbal (Las Palmas de Gran Canaria), la Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona, el CIFP Juniper Serra de Mallorca y el CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena además del centro de Gijón. Completaron la lista las portuguesas Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego, Escola de Hotelaria e Turismo do Porto y la Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo.

Un momento de la competición.

Un momento de la competición. / LNE

Las pruebas que ha tenido que superar para lograr el primer premio han sido el “Wine Test Pro”, la prueba de maridaje y el “Pasapalabra Wine Edition”. En la gran final superó "desafíos de velocidad, servicio de vino y demostración de estilo y profesionalidad", señalan desde la Escuela.

Entre los miembros del jurado se encontraban Tomás Ucha sumiller de Diverxo y el sumiller de Berria, Mario Ayllón.

Del "Pasapalabra Wine Edition" al “Wine Test Pro”: el asturiano Borja Morgado triunfa en el concurso internacional de sumillería

