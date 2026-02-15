La retirada de un monumento que tensa la vida política local gijonesa y enfrenta a Ayuntamiento y Principado: la guerra sigue en el Simancas

Fue a finales de 1958 cuando sobre una de las fachadas del colegio de la Inmaculada se inauguraba la escultura dedicada a los "Héroes del Simancas" –el regimiento que allí había tenido su cuartel–realizada por Manuel Álvarez Laviada y conformada por una gran cruz custodiada por dos ángeles y con el mensaje tallado en piedra de "Disparad sobre nosotros. Simancas 18 julio 1936-21 agosto 1936. Caídos por Dios y por la Patria ¡Presentes!". Pero fue en el verano de 2024 cuando la difusión en redes sociales de las imágenes de un grupo de jóvenes cantando el "Cara al Sol" y haciendo el saludo romano justo delante del monumento colocó la obra en el centro de la polémica social y política.

Y en ese centro sigue con las entidades memorialistas exigiendo su eliminación como símbolo de exaltación franquista en cumplimiento de las leyes de Memoria Democrática autonómica y estatal, con la asociación Raices luchando en los juzgados para que se le reconozca como Bien de Interés Cultural y preservarlo, con los partidos de izquierda y derecha tirándose los trastos de la historia a la cabeza en la Casa Consitorial y convertido en nuevo motivo de enfrentamiento entre el gobierno local de Foro y PP y el gobierno del Principado, y más en concreto Ovidio Zapico, el único consejero de IU en el equipo de Adrián Barbón.

Si desde el Principado se mantiene con firmeza el objetivo de desmantelar el monumento, desde el gobierno de Carmen Moriyón se ha recurrido al Catálogo Urbanístico para justificar que esa eliminación es imposible al ser un elemento protegido. Como mucho, entiende el gobierno gijonés, se podría colocar una placa dando contexto histórico a la obra.

Ya en agosto de 2024, pocos días después de aquellos cánticos fascistas a pie de monumento, los dos grupos que dan soporte al gobierno local, junto a la edil de Vox y el concejal no adscrito (y antes de Vox), Oliver Suárez, habían votado no en el Pleno a una iniciativa de Podemos e IU para que fuera el propio Ayuntamiento quien iniciara el procedimiento para la retirada del monumento fascista. Entonces el gobierno local no hizo referencias al Catálogo, simplemente defendió que debía ser el Principado quien iniciase el procedimiento.

Justo lo que acabaría haciendo ante una petición formal de la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr). Ese expediente de septiembre de 2024 fue archivado en noviembre de 2025 al haberse superado el plazo máximo de resolución. No era un punto y final. La consejería abrió hace unos días otro expediente en base al hallazgo de nueva documentación y de la búsqueda de la mayor seguridad jurídica posible para ejecutar la retirada de la obra. Ahora mismo hay abierto un plazo para que la propiedad, la Compañía de Jesús, pueda presentar alegaciones. Luego el expediente seguirá su curso... y también la polémica.