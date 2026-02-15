El Rinconín ganará 5.700 metros de zonas verdes desde este verano

Los gijoneses podrán disfrutar este verano de 6.880 metros cuadrados de nueva trama urbana a pie de mar. Ese es el espacio sobre el que actuará la concejalía de Infraestructuras dentro de la denominada fase 1 de la playa verde del Rinconín. El nuevo reto de transformación de la costa urbana que encara el gobierno local tras la conversión en paseo del suelo que ocuparan los astilleros de El Natahoyo. Si el foco se puso el año pasado en la costa oeste con el primer movimiento vinculado al proyecto Naval Azul, ahora se traslada al este arrancando las obras que permitirán dar vida a la playa verde fijada en el Plan General de Ordenación Urbana.

Y como el verde es la clave, la vegetación ocupará 5.738 metros cuadrados. Un 84% del total. El resto, unos 1.142 metros cuadrados, se corresponden con zonas pavimentadas. La propuesta que hay sobre la mesa diseña dos caminos que se cruzan generando una gran "x" de paseos rodeados de praderío.

El proyecto es de la concejalía de Infraestructuras, liderada por el forista Gilberto Villoria, donde se ha formado un equipo de técnicos encargados de diseñar y ejecutar esta primera fase de la playa verde. Y de hacerlo teniendo como referencia el proyecto "Brisa marina", del arquitecto gijonés Eloy Calvo, que ganó el concurso de ideas que para tratar esa zona tan singular convocó el Ayuntamiento.

"La primera fase de la playa verde estará lista para este verano y con ella, Gijón dará un nuevo paso firme en su transformación. Junto a Naval Azul, la urbanización de la Pecuaria y Tabacalera, este es uno de los proyectos que cambiará la fisonomía de la ciudad y mejorará la calidad de vida de todos los gijoneses y gijonesas", concreta el edil de Infraestructuras, Gilberto Villoria. Para el forista esta actuación supondrá poder disfrutar de "un espacio privilegiado junto al mar, con una ordenación y diseño moderno y que seguirá una estética centrada en el disfrute del usuario".

Siguiendo la "Brisa marina"

Al contrario que en la operación de Naval Azul, la que ahora arranca no será una adecuación provisional. Aunque en su momento la intención municipal era esa, ahora el plan es acometer el proyecto definitivo a partir de la generación de una red de caminos y plantación de vegetación silvestre que sirvan de esqueleto de la actuación global. A partir de aquí, y en sucesivas fases, se daría vida a las "islas" que conforman el proyecto de "Brisa Marina". Islas rodeadas de vegetación donde se ofertarían desde espacios para práctica deportivas a zonas de juegos infantiles o de picnic. El proyecto presentado a concurso incluye también un lago urbano, un edificio dotacional y un espacio de aparcamiento.

Noticias relacionadas

En el cronograma de actuación que Eloy Calvo incorporó a la propuesta ganadora del concurso ya se habla, sobre un total de cuatro fases de obra, de una primera que incluiría la ejecución de aceras y caminos interiores, la transformación en praderas silvestres de las zonas sin césped y de la previsión de servicios de alumbrado, agua y saneamiento. El coste de la ejecución material de esa fase la calculó el arquitecto en 290.000 euros. Ejecutar toda "Brisa marina" rondaría los 723.000.