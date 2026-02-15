Ni en El Vaticano ni en el santuario de Fátima: la iglesia elíptica más grande del mundo está en Asturias, tiene una impresionante cúpula de 2.300 toneladas y acaba de reabrir al público

Ni en la Ciudad del Vaticano ni en el santuario de Fátima. La iglesia elíptica más grande e impresionante del mundo está en Asturias y acaba de reabrir sus puertas al público. Después de seis largos años de obras, la capilla de la Universidad Laboral de Gijón ha recobrado todo su esplendor, fascinando a los primeros visitantes tras su rehabilitación. "Es una maravilla", aseguran.

Y es que la iglesia de La Laboral, con 78 años de historia, impacta tanto por fuera como por dentro. Es una pieza singular de planta elíptica con más de 800 metros cuadrados. Su cúpula, formada por 20 arcos entrelazados, fue diseñada tomando como modelo la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla en Estambul y guarda cierta similitud con la iglesia de San Agustín de Madrid.

Los primeros visitantes de la iglesia de la Universidad Laboral de Gijón, en imágenes / Luisma Murias

Sin embargo, para este diseño, Luis Moya, su autor, optó por hacerla de forma ovalada, convirtiéndose en la más grande de Europa. En su exterior tenía esculturas de los santos y educadores más importantes de la Iglesia católica. Sobre el dintel de la puerta estaba colocada la imagen de la Virgen de Covadonga en una hornacina central. Flanqueándola estaban las imágenes de San José, San Ignacio, San Pedro y San Pablo. Por encima, se encontraba el Apóstol Santiago a caballo y dos ángeles adorando la Cruz de la Victoria de Asturias, obra esta última del escultor José Espinós Alonso hecha en bronce con incrustaciones de cristales, mármpoles y piedras de color. A ambos lados de la Virgen de Covadonga se podían ver hasta dieciséis estatuas.

Fue desacralizada en 2008

La iglesia de la Laboral en Gijón fue desacralizada y cedida al Principado de Asturias por el Arzobispado en 2008. Este proceso permitió transformar el templo en un espacio cultural y expositivo, desligándolo de su función litúrgica original tras la firma de un convenio destinado a reconvertir el conjunto monumental de la antigua universidad. Con ello, se retiró la simbología religiosa, a excepción de una sencilla cruz y los bancos.

La iglesia de la Laboral, con su cúpula rehabilitada. / LUISMA MURIAS

Así es por dentro

El interior llama la atención sobre todo la cúpula, con un peso estimado de 2.300 toneladas y montada sobre 20 arcos cruzados entre sí (o 40 nervaduras), que dibujan una espectacular figura geométrica en el "cielo" de la iglesia. La altura desde el suelo hasta la cúpula es de 25 metros y de 33 hasta el centro del óculo. Justo aquí hay un "ojo" por el que entra la luz del sol, iluminando la espectacular capilla de la Laboral.

El suelo del templo es de mármol y los bancos, pensados para dar cabida al millar de alumnos de la institución y a sus profesores, son de un tipo de madera de Guinea Ecuatorial.

El templo empezó a hacer aguas (literalmente). Como consecuencia de ello, sus pinturas desaparecieron y los arcos de ladrillo de la cúpula empezaron a ceder. La antigua iglesia de la Laboral cerró al público en enero de 2020 con el objetivo de restaurar su cúpula. No obstante, el grueso de las obras se efectuaron entre 2023 y finales de 2024. El Principado invirtió en ello 840.000 euros.

Visitas especiales

La inauguración de la "nueva" iglesia tuvo lugar esta misma semana, recibiendo sus primeros visitantes el viernes. Hasta el domingo 22, el acceso a esta joya será libre y gratuito. A partir del lunes 23, el templo ya se incorporará al circuito de visitas guiadas de la Laboral: viernes a las 17 horas; y sábados, domingos y festivos a las 12 y 17 horas. Con su restauración, se da un paso más para que la Universidad Laboral sea declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

Este monumento constituye el edificio más gigantesco del país está en Asturias. Con una superficie de 270.000 metros cuadrados, es cuatro veces mayor que la Basílica y la plaza de San Pedro del Vaticano y del tamaño de nueve estadios de fútbol juntos.