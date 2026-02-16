El Antroxu de Gijón invade Nuevo Roces y El Coto a golpe de tambor: así fueron sus familiares desfiles

El Antroxu se expande a lo largo y ancho de Gijón. Los barrios se vuelcan con la folixa carnavalera y buena muestra de ello dieron este domingo Nuevo Roces y El Coto, que disfrutaron de sendos desfiles repletos de música, color y creatividad.

En Nuevo Roces, la charanga "La última y marchamos" amenizó un recorrido del que formaron parte multitud de familias, ataviadas para la ocasión. "Las ganas de pasarlo bien se sintieron en cada rincón del barrio", subrayaron desde la asociación vecinal.

Mientras, en El Coto la estrella fue la parrochina "Madame Tarotella", agasajada por críos y mayores durante una jornada que contó con la "ruidosa" presencia de la charanga "Los Mazcaraos", los "culpables oficiales de que el barrio vibrara más que un altavoz en hora punta", indicaron desde el colectivo vecinal, que reivindicó que El Coto se llenó de "ese espíritu carnavalero que no entiende de vergüenzas".