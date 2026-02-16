Del azul al verde mirando al mar: los proyectos que, de oeste a este, transforman el litoral gijonés

Del azul al verde y del oeste al este, pero siempre mirando al mar. Si 2025 acabó con los gijoneses disfrutando de las luces de Navidad y unas nuevas vistas al mar Cantábrico desde el suelo de El Natahoyo que ocupó el astillero de Naval Gijón, el 2026 empieza con el anuncio de un primer plan de obras que permitirá pasear este mismo verano entre la vegetación de la futura playa verde de El Rinconín. Dos proyectos que ponen en valor el Gijón "donde las olas del mar te despiertan de mañana" como se canta en "Gijón del alma", que apuestan por la recuperación de espacios degradados que afean la ciudad y ponerlos al servicio de los gijoneses y que suponen avanzar en el cumplimiento del Plan General de Ordenación aprobado en 2019. Dos proyectos que, además, el actual equipo de gobierno de Carmen Moriyón reivindica como piezas claves en la transformación de Gijón junto al centro de arte de Tabacalera y la ampliación del Parque Tecnológico en la Pecuaria.

Naval Azul y la playa verde tienen mucho en común pero también diferencias sustanciales. Aunque ahora esa parte del suelo de El Natahoyo sea un paseo y un espacio de esparcimiento vecinal –y así seguirá durante varios años–no es ese su destino. Su futuro es acoger un nuevo parque empresarial especializado en economía azul, que le sirva a Gijón para abrirse oportunidades económicas y de empleo. Un lugar de negocio, pero sin muros que lo separen del barrio y con locales abiertos al disfrute de todo el mundo. Mientras todo esto llega, el Ayuntamiento ha apostado por una adecuación provisional como paseo del suelo ya de titularidad municipal tras su polémica compra a la Autoridad Portuaria. En unos meses el paseo tendrá una franja más: la de otro trozo de suelo municipal junto al Acuario de Poniente.

Siguiendo la "Brisa marina"

Nada que ver con lo que se plantea para esa playa verde del Rinconín, que ahora empieza su camino. Las infografías de "Brisa marina", el nombre del proyecto con el que el arquitecto gijonés Eloy Calvo ganó el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Gijón, visibilizan lo que allí se busca. Un espacio de ocio y convivencia con pistas deportivas, zonas de juegos para niños y mayores, un lago artificial, un área de picnic... También se incluye dentro de los espacios proyectados por Calvo un edificio público con opción a tener sala de coworking, un espacio polivalente de usos culturales o formativos y una cubierta-mirador y frente a ese edificio, una plaza. Las condiciones del concurso no incluyen la obligación del Ayuntamiento de ejecutarlo en su integridad y, en todo caso, esa ejecución sería por fases. La primera, la que ahora arranca, supone crear el esqueleto de la actuación sobre cerca de 7.000 de los 27.000 metros cuadrados que suman las dos fincas del ámbito.

Naval Azul y la playa verde son los grandes proyectos de costa, pero no los únicos. Si uno se va más al Oeste podrá ver ya la transformación del entorno de la playa del Arbeyal a partir de la construcción de varios bloques de viviendas y una mejora en la zona del paseo tras la construcción del pozo de tormentas. Una nueva imagen a la que se sumaran en unos meses los trabajos para la ampliación de las instalaciones del Club Natación Santa Olaya.

Un concurso de ideas convocado por el anterior equipo de gobierno promovió, por otra parte, un cambio en la estética y la movilidad de la franja costera de Fomento, desde Poniente a Cimavilla. La idea de una gran reforma integral no salió adelante, pero eso no significa que no se hiciera, o no se vaya a hacer, nada. El Ayuntamiento, por ejemplo, se encargó de sacar las bicicletas de la acera metiéndolas en un carril bici y desde la Autoridad Portuaria se puso en marcha hace unas semanas un plan de choque para adecentar todo ese entorno. Una pieza de su Plan Proa de mejora de los espacios portuarios abiertos a la ciudadanía.

Y tampoco ha caído en el olvido el Muro de San Lorenzo. Sobre la franja litoral más simbólica de Gijón han estado trabajando las máquinas en los últimos meses. ¿Obras? No, catas. Las que deben dar soporte al estudio que defina las condiciones de viabilidad técnica de un posible plan de soterramiento del tráfico bajo el paseo. Si esa obra sale adelante sería una de las de mayor envergadura a acometer por la ciudad en los próximos años. Por ahora, es una de las que más polémica y opiniones enfrentadas ha generado en la ciudad en los últimos años. Algo que no es baladí en un Gijón al que le gusta polemizar por todo. Incluso mirando al mar.

