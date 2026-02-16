La céntrica plaza del Carmen en Gijón estrena marquesina de autobús
El entorno está en proceso de una renovación de aceras y pavimento
Dentro de los trabajos de renovación del entorno del barrio del Carmen, para atajar principalmente el "mal estado por agotamiento" del asfalto, se ha llevado a cabo otra acción que beneficiará a muchos usuarios habituales del transporte público.
La plaza del Carmen, en su esquina más próxima a las calles Corrida y Blanca de los Ríos, acaba de ganar una nueva marquesina de autobús, un espacio por el que circulan numerosas líneas de Emtusa, incluidas varias nocturnas.
La marquesina todavía no está en funcionamiento, puesto que los trabajos en ese tramo de la plaza, en el que se está mejorando tanto el pavimento como la acera, todavía siguen en marcha.
La inversión municipal para estos trabajos, que incluyen tramos de las calles Los Moros, Munuza o Álvarez Garaya están valorados en 101.285 euros.
Entre los motivos de la reformadel entorno del Carmen, están los "blandones y hundimientos" que presenta la vía, que se achacan al tránsito "continuado de vehículos y autobuses".
Los vecinos de la zona, que aplaudieron la iniciativa municipal, esperan diligencia y rapidez en los trabajos.
