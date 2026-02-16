Sigue el desfile del Antroxu de Gijón en directo: la ilusión y el colorido de las agrupaciones hacen frente a la lluvia

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los bailes, músicas y disfraces de las charangas ya deleitan al público, que también está deseoso de ver las majestuosas carrozas de las agrupaciones... ¡La folixa antroxera ya está en marcha!

La ilusión y el colorido de las agrupaciones hacen frente a la lluvia en el gran desfile del Antroxu de Gijón (Vídeo)

La ilusión y el colorido de las agrupaciones hacen frente a la lluvia en el gran desfile del Antroxu de Gijón (Vídeo)

Vídeo: Sergio García | Foto: Marcos León

Sergio García

Ni la lluvia ni el frío pueden con la ilusión del Antroxu. Las charangas, asociaciones y otros colectivos que este año estaban apuntados para el gran desfile de Carnaval cumplieron con la programación pese a las inclemencias meteorológicas en un recorrido desde El Bibio hasta la Casa Rosada.

Más de cuarenta organizaciones lucían sus vestidos y carrozas ante un público que se cobijaba como podía bajo los paraguas. Los más afortunados salían a las ventanas de su casa para ver el inicio de la comitiva, liderada como cada año por la sardina, que este año lleva el nombre de "Perla Marigna". Estuvo arropada en todo momento por sus fieles escuderos, "Aurorina Boreal" y el monaguillo "Parrochu".

