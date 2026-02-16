Sigue el desfile del Antroxu de Gijón en directo: la ilusión y el colorido de las agrupaciones hacen frente a la lluvia

Ni la lluvia ni el frío pueden con la ilusión del Antroxu. Las charangas, asociaciones y otros colectivos que este año estaban apuntados para el gran desfile de Carnaval cumplieron con la programación pese a las inclemencias meteorológicas en un recorrido desde El Bibio hasta la Casa Rosada.

Más de cuarenta organizaciones lucían sus vestidos y carrozas ante un público que se cobijaba como podía bajo los paraguas. Los más afortunados salían a las ventanas de su casa para ver el inicio de la comitiva, liderada como cada año por la sardina, que este año lleva el nombre de "Perla Marigna". Estuvo arropada en todo momento por sus fieles escuderos, "Aurorina Boreal" y el monaguillo "Parrochu".

Sergio García El grupo de mujeres ucranianas "Malvas" apuran los últimos metros del recorrido. Bastantes agrupaciones han llegado al final del mismo, ubicado frente a la Casa Rosada. El grupo de mujeres ucranianas "Malvas" apuran los últimos metros del recorrido. Bastantes agrupaciones han llegado al final del mismo, ubicado frente a la Casa Rosada. / S. G.

Sergio García La avenida de la Costa, hasta los topes. "Se lo curran mucho", ensalza Pelayo Cuervo, que quedó prendado de la figura de dragón que protagoniza la propuesta del Club Xente Xoven de Serín. La avenida de la Costa, hasta los topes. "Se lo curran mucho", ensalza Pelayo Cuervo, que quedó prendado de la figura de dragón que protagoniza la propuesta del Club Xente Xoven de Serín. / S. G.

Jaque mate de "Turoneses d'Antroxu", que invitan a la gente a echarse una partida de ajedrez. Jaque mate de "Turoneses d'Antroxu", que invitan a la gente a echarse una partida de ajedrez.

Sergio García Plumaje multicolor y ritmos frenéticos, el plan de "Os Brasileiros do Xixón" para cautivar a los gijoneses... y al jurado. Hoy, pese a que el objetivo principal es disfrutar, también hay premios en juego. Plumaje multicolor y ritmos frenéticos, el plan de "Os Brasileiros do Xixón" para cautivar a los gijoneses... y al jurado. Hoy, pese a que el objetivo principal es disfrutar, también hay premios en juego. / S. G.

Sergio García Un viaje a la antigua India sin salir de Gijón cortesía de la charanga "Medusamba". La magia del Carnaval. Un viaje a la antigua India sin salir de Gijón cortesía de la charanga "Medusamba". La magia del Carnaval. / S. G.

Sergio García El "Titanic" sale a flote gracias al colectivo "Si me siento no me levanto". Ya quedan pocas agrupaciones para entrar en liza. El "Titanic" sale a flote gracias al colectivo "Si me siento no me levanto". Ya quedan pocas agrupaciones para entrar en liza. / S. G.

Sergio García Una llamativa y musical carroza aparece en escena. La lluvia arrecia, pero el público no se mueve. Una llamativa y musical carroza aparece en escena. La lluvia arrecia, pero el público no se mueve.

El mundo gatuno de "Folixa pa Toos" quiere "arañar" una victoria en el concurso de charangas. El mundo gatuno de "Folixa pa Toos" quiere "arañar" una victoria en el concurso de charangas.