En la élite de los vinos: una tarde para la gran ilusión del restaurante gijonés La Tabla
La Star Wine List, la guía de referencia de los locales donde se ofrecen las mejores cartas de vinos, nomina en tres categorías al establecimiento de Fano: "Solo estar ahí ya es la leche", dice su responsable, David Menéndez
A. Rubiera
El chef David Menéndez y su equipo del restaurante La Tabla, ubicado en la parroquia gijonesa de Fano, cuenta las horas para vivir otra gran experiencia vinculada a una de sus grandes pasiones: el vino. El restaurante gijonés, reconocido popularmente por su amplia bodega y por el cuidado y dedicación que le ponen al mundo de los caldos, tiene una cita hoy en Madrid donde la organización Star Wine List, considerada la guía de referencia a nivel mundial en cuanto a locales con las mejores cartas de vinos, anunciará sus nuevos premios en España.
El encuentro reúne a profesionales del sector, incluyendo sumilleres finalistas y representantes de restaurantes y bares de vinos a los que la guía ha seleccionado entre miles de posibilidades. Durante la gala se entregarán premios en nueve categorías diferentes, que en definitiva reconocen las mejores cartas de vinos de cada país y el trabajo de los equipos que están detrás de los mostradores.
En el caso concreto de La Tabla, restaurante que ya cuenta con la "White Star", la "estrella blanca" que supone una inicial homologación por parte de la Star Wine List, este año aspira a tres galardones ya que ha sido seleccionado por los expertos en las categorías de "Mejor carta larga", "Mejor carta de espumosos" y "Mejor carta de vinos italianos".
"Digamos que esto es como un campeonato mundial de vinos por países, y solo por el hecho de estar ahí seleccionados para nosotros ya es un premio de la leche", sostiene David Menéndez. Un gran hito porque, entre otras cosas, no había ningún restaurante, bar o local de Asturias o Galicia incluido en esta selección de la Star Wine List.
"Nos coloca al nivel de reconocidos restaurantes con tres estrellas Michelin, como los Hermanos Torre o Atrio" y al de "otros locales internacionalmente reconocidos por su bodega, como Rekondo, en San Sebastián", aclara David Menéndez, quien junto con su hermano Víctor Menéndez es el alma del proyecto gastronómico del que forma parte el restaurante La Tabla y El Medio Lleno, este último en Viesques.
Pesquen o no, finalmente, el premio de alguna de las categorías donde La Tabla está nominado, el éxito es seguro para un proyecto familiar que siempre puso un foco en los buenos vinos y en general en los mejores caldos, incluidas las sidras.
Solo hace unos meses La Tabla presentaba su nuevo "libro" de vinos, con cerca de 300 páginas de referencias de su bodega. Una inmensa carta con presencia de caldos de todo el mundo, incorporando cada vez más botellas de fuera de Europa. En esa presentación el propio David Menéndez contaba que sabía de sobra que el libro "ya salía viejo", por el interés constante en añadir zonas, añadas y perfiles "porque seguimos buscando que todos disfrutemos el máximo posible" del apasionante mundo del vino.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- El investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía: un árbitro asturiano que ya tiene una orden de alejamiento
- Investigan a un asturiano vinculado al mundo del fútbol profesional por forzar a una prostituta simulando ser policía