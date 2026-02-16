Gijón tiene un acertante de La Quiniela, único en España, que se llevará casi medio millón de euros
El boleto, con 14 aciertos, fue sellado en la calle La Merced, 29
S. C.
La Quiniela, el juego de la lotería donde se apuesta sobre los resultados de los partidos de la última jornada de liga en España, ha dejado en Gijón un premio de 494.351 euros.
Se trata de un boleto de 14 aciertos que fue sellado en la Administración de Loterías nº 21, situada en la calle La Merced, 29.
El resultado de la Quiniela de este lunes fue X - 1 - 2 - 1 - X - 2 - 1 - 2 - X - X - X - 1 - 1 - X y el pleno al 15, M0.
Tan solo hubo un boleto con los 14 aciertos, que se lleva los 494.351 euros, mientras que al no haber pleno al 15, se generará un bote para una próxima jornada. De 13 aciertos ha habido seis acertantes que se llevarán cada uno un premio de 38.621 euros.
En cuanto al premio Elige 8, han aparecido 6 apuestas acertantes de 8 partidos que se llevarán cada una 8.922 euros.
