El guiño a Asturias de la hermana de Georgina Rodríguez en su debut en las cocinas de "Top Chef: Dulces y Famosos"
Ivana Rodríguez pasa con nota el primer programa de la nueva edición del concurso televisivo
La cuñada asturiana de Cristiano Ronaldo, Ivanna Rodríguez, esuna de los doce concursantes del nuevo show de cocina de TVE: "Top Chef: Dulces y Famosos" que ayer arrancó en televisión. La creadora de contenido, hermana de la famosísima Georgina Rodríguez, compartió espacio en la pequeña pantalla con rostros conocidos como Luis Merlo, Marina Castaño, Nicolás Coronado, Belén Esteban y la cantante Natalia Rodríguez, entre otros rostros conocidos de nuestro país.
Y en su primera aparición en el espacio presentado por Paula Vázquez, y que cuenta en su jurado profesional como Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross, la influencer no ha dudado en hacer un guiño a Asturias en la elaboración gastronómica.
Nacida en Cataluña y criada en Argentina de pequeña, donde nació su hermana Georgina, vive desde hace años en Gijón junto a su junto a su marido, el escultor Carlos García y sus hijas. Es por ello que la asturianía le tira mucho.
En su primera prueba ya avanzó que quería realizar “un guiño a Asturias”. En concreto, apostó por los tradicionales frixuelos, propios además de la época de Carnaval, a los que sumó productos también típicos de la región.
“Lo he llamado ‘Frixuelu benditu’, porque he estado rezando toda la receta para que me diese tiempo a terminar el postre”, argumentó con humor sobre el nombre del postre.
La elaboración completa fueron unos frixuelos rellenos de una compota de manzana y sidra que estaban bañados con una crema inglesa de praliné de avellana. Pero el jurado le encontró un fallo al postre.
Un baño de crema inglesa
Fue la popular Eva Arguiñano quien se encargó de probar la propuesta de Ivana Rodríguez. El primer filtro, la presentación, lo pasó con creces. “Está bien, además el baño les da un brillo que me gusta”, indicó la experta.
Historia distinta fue la cata. Porque el relleno parecía no estar presente. “Hay que meter bastante relleno y sólo, porque si se queda líquido el frixuelo es como una esponja y desaparece”, indicó Eva Arguiñano. No obstante, destacó que el postre “estaba rico de sabor”. “Podría llegar a ser un postre Top Chef”, añadió la cocinera entre los aplausos a Ivana Rodríguez del resto de compañeros.
La influencer logró superar el primer programa, en el que terminó expulsada Marina Castaño, viuda de Camilo José Cela. El objetivo de Ivana, bromeó al inicio, es que a partir de su paso por Top Chef Georgina Rodríguez se convierta en "la hermana de Ivana, ganadora de Top Chef".
