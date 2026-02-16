Hablan las víctimas del asalto de tres encapuchados en una tienda de Gijón: "Te sientes indefensa, paralizada"

Robo violento en el centro de Gijón. Y a plena luz del día. Tres encapuchados accedieron esta la mañana a una tienda de telefonía en la calle Uría, muy cerca ya de la plazuela de San Miguel, para llevarse varios dispositivos de alta gama armados con un cuchillo para intimidar a los trabajadores y clientes que a esa hora se encontraban en el interior del establecimiento. "Entraron como un niño en una tienda de chuches", describió una de las empleadas afectadas.

El suceso ocurrió sobre las once de la mañana. Tres individuos desplazados en un vehículo entraron en el negocio con sus rostros cubiertos. Se dirigieron de inmediato, casi como si ya conociesen la tienda, a una de las zonas donde se encontraban los dispositivos móviles de mayor valor. En total, seis teléfonos con un valor que supera los 7.000 euros. "Sabían a lo que venían. No nos miraron, ni nos dijeron nada, fueron directos a por los móviles", relata una de las trabajadoras.

Los delincuentes llevaban al menos un arma blanca para intimidar al personal, aunque, según describen, no llegaron a amenazarlas directamente. "Eran de un perfil violento y llevaban navajas para quitar los cables que sujetan los móviles. Pero no amenazaron", describen las mismas fuentes. Entraron y en cuestión de pocos minutos huyeron con el botín. Además de la impotencia, los trabajadores del negocio coincidían en el miedo que sintieron al verles encapuchados y armados. "Estaba descompuesta, me fui al almacén para recuperarme. Pasa todo tan rápido y es una situación tan tensa que quedas bloqueada. Te sientes indefensa. Dentro de lo malo había gente, pero con esa violencia nunca se sabe", confiesan las afectadas.

En la tienda estaba prevenidos. La compañía a la que pertenece el negocio afectado había sufrido robos violentos de similares características en Galicia. Alertaron a los negocios de Asturias ante la sospecha de que podría tratarse de un grupo itinerante que avanzase por la zona norte del país. No obstante, parece que el origen de los implicados apunta a otros puntos.

Arresto en el barrio ovetense de La Corredoria

Los delincuentes huyeron rápidamente de la céntrica zona de Gijón, pero las pesquisas policiales dieron sus frutos. Una patrulla de la Policía Local de Oviedo lograron detenerles apenas unas horas después en el barrio de La Corredoria al reconocer la matrícula cuando realizaban un control. Dieron aviso a la Policía Nacional que ya espera para tomarles declaración. Junto a tres varones iba un menor de edad con múltiples antecedentes en Madrid. Todos ellos son de nacionalidad rumana.

El vehículo en el que huyeron, y del que dieron descripción los testigos tras el robo en Gijón, tenía matrícula británica. Según las pesquisas, dos ellos llegaron a España desde Inglaterra con el coche en ferry. Atracaron en Santander y desde la capital cántabra viajaron a Madrid, donde recogieron al menor y a otro (ambos eran primos). Los cuatro pusieron rumbo a Asturias para este atraco. Se investiga ahora si tienen vinculación con más hechos violentos en España.