Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia

La cita clave del Antroxu congrega hoy lunes a más de cuarenta agrupaciones

Las charangas de Gijón ensalzan su gran fiesta antroxera en la segunda gala del concurso.

Las charangas de Gijón ensalzan su gran fiesta antroxera en la segunda gala del concurso.

VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

Sergio García

El Antroxu de Gijón vive hoy su gran día después de un fin de semana cargado de alicientes y con el protagonismo repartido entre las catorce charangas que este año tomaron parte en el concurso del Teatro Jovellanos y los más pequeños que ayer domingo desfilaron por las calles de Gijón con sus ingeniosos disfraces.

La corrupción política, el precio de la vivienda, el Huerna... las charangas de Gijón alzan la voz con pullas por doquier

La corrupción política, el precio de la vivienda, el Huerna... las charangas de Gijón alzan la voz con pullas por doquier

VIDEO: Sergio García / FOTO: Juan Plaza

El plato fuerte será hoy con el desfile que cada año llena Gijón de colorido, canciones, bailes y tambores. Está prevista la participación de hasta 43 colectivos entre los que se encuentran, por supuesto, las charangas del concurso. También otros colectivos y, por supuesto, agrupaciones que toman parte en el concurso de carrozas.

La hora de salida prevista es a las 19.00 horas desde la plaza de toros de El Bibio. El recorrido discurrirá íntegramente por la avenida de la Costa hasta la Casa Rosada, junto a la plaza de Europa con una duración estimada de tres horas, según se detalla en la página web de la empresa municipal Divertia, encargada de los festejos en la ciudad.

Las charangas de Gijón ensalzan su gran fiesta antroxera en la segunda gala del concurso.

Las charangas de Gijón ensalzan su gran fiesta antroxera en la segunda gala del concurso.

VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

La previsión de lluvia no acompaña. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes cielo cubierto en Asturias con "precipitaciones débiles o moderadas, que serán generalizadas, aunque menos intensas y frecuentes en el sector occidental de la cordillera". En Gijón, en cuanto a las temperaturas, se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 17. La previsión de lluvias será constante durante toda la jornada según los datos de la Aemet.

La previsión meteorológica para hoy lunes

La ilusión está por encima de todo. Ya lo demostraron los carnavaleros en el arranque de la folixa, cuando la lluvia acompañó el pasado viernes el pasacalles de las charangas hasta la plaza Mayor. Muchos tuvieron que cobijarse de la lluvia y el viento en los soportales de la plaza Mayor para escuchar el pregón a cargo de la compañía Higiénico Papel. Y con mucha paciencia disfrazaron a la estatua de Pelayo, en la plaza del Marqués, ante las adversidades meteorológicas.

El disfraz de Pelayo fue toda una declaración de intenciones, mostrando el firme rechazo social que existe contra el abusivo peaje del Huerna y también con la baliza V16.

El desfile infantil de Antroxu por las calles de Gijón, en imágenes

El desfile infantil de Antroxu por las calles de Gijón, en imágenes

Ver galería

El desfile infantil de Antroxu por las calles de Gijón, en imágenes / Juan Plaza

En el recorrido de esta tarde está prevista la participación de hasta 43 colectivos entre charangas, carrozas y otras asociaciones de la ciudad y del resto de Asturias.

Según el orden de Divertia, la comitiva estará integrada por “Sempae”, la charanga “Xareu n’el ñeru”, la sociedad de festejos “San Pedro” de Castiello de Bernueces, “Los que faltaba”, “Los Acoplaos”, Fundación Mar de Niebla, “Perdíos de los Nervios”, Asociación San Nicolás, Club Patín Solimar, Asociación de vecinos La Cruz de Ceares, “Los Mazcaraos”, Grupo Chillida, Club Xente Xoven, Asociación Cultural “Happy Famili”, Asociación sociocultural Xaréu Mieres, “Brillones de Xixón”, “Los Gijonudos”, “Cuatro Amigos”, asociación vecinal Vega-La Camocha, “A. C. Enredas”, “Los Restallones”, “La Troupe & Co.”, “La charanga del Globo”, “La Última y marchamos”, “La Guaxa”, asociación cultural recreativa “Charanga a Choca”, la comisión de fiestes de Toriellu, asociación vecinal La Serena, “El Akelarre”, colombianos en Asturias, “Folixa pa toos”, El Gran Pris de la montaña, “Ye lo quehay”, “Si me siento no me levanto”, “Medusamba”, grupo de mujeres ucranianas “Malvas”, “Os Brasileiros do Xión”, “Turonenses d’Antroxu”, “Kop’a Vino” y “Oquilibrí, arte, circo y movimiento”.

