Los hosteleros, "satisfechos" con el ambiente de Antroxu en Gijón: "La respuesta siempre es muy positiva"

"La respuesta en Gijón al Carnaval es muy positiva". Son palabras de Javier Martínez, presidente de la patronal hostelera asturiana Otea, sobre un Antroxu que da sus últimos coletazos en la ciudad. Martínez realizó este lunes balance sobre estas fechas de folixa en el sector. "Ha habido ambiente; nos consta que los hosteleros están satisfechos", señaló durante una visita al restaurante Ciudadela, uno de los cuarenta establecimientos participantes en unas Jornadas Gastronómicas del Antroxu que culminan mañana martes.

Javier Martínez abogó por seguir impulsando iniciativas para "integrar todavía más" la hostelería en la fiesta antroxera. En ese sentido, también está en marcha "Carna-Bar", que finaliza mañana. Martínez apuntó que la cosa ha ido mejor en el ámbito hostelero que en el de los alojamientos turísticos, si bien recalcó que aún no hay datos concretos sobre la ocupación hotelera. "La meteorología es un componente importante para todo", apostilló el presidente de Otea a nivel regional al hilo de la borrasca "Oriana", que se ha hecho sentir en Gijón.

A Javier Martínez le acompañaron en el restaurante Ciudadela Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Festejos; Oliver Suárez, presidente de Divertia; y Ángel Lorenzo, presidente de la junta local de Otea. La propuesta culinaria de las mencionadas Jornadas Gastronómicas incluye el menú tradicional de estas celebraciones, protagonizado por el pote de Antroxu y el picadillo de matanza, con los frixuelos y picatostes aportando el toque dulce.

Noticias relacionadas

"Buscamos la dinamización de un sector tan importante como es la hostelería en la ciudad y en la región", aseguró Oliver Suárez, que incidió en que desde Divertia y el gobierno municipal se trabaja para que el Carnaval sea "un referente en Asturias y en el norte de España" y asimismo "un polo de atracción para que la economía se pueda dinamizar a nivel de hostelería, hoteleria y de comercios".