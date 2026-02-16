La ilusión y el colorido de las agrupaciones hacen frente a la lluvia en el gran desfile del Antroxu de Gijón

Ni la lluvia ni el frío pueden con la ilusión del Antroxu. Las charangas, asociaciones y otros colectivos que este año estaban apuntados para el gran desfile de Carnaval cumplieron con la programación pese a las inclemencias meteorológicas en un recorrido desde El Bibio hasta la Casa Rosada.

Más de cuarenta organizaciones lucían sus vestidos y carrozas ante un público que se cobijaba como podía bajo los paraguas. Los más afortunados salían a las ventanas de su casa para ver el inicio de la comitiva, liderada como cada año por la sardina, que este año lleva el nombre de "Perla Marigna". Estuvo arropada en todo momento por sus fieles escuderos, "Aurorina Boreal" y el monaguillo "Parrochu".

Aguardaban en el interior de la plaza de toros de El Bibio los participantes al inicio del gran desfile de Antroxu. La lluvia arreciaba, si bien eso no iba a ser impedimento para que miles de gijoneses se echasen a la calle para disfrutar de uno de los platos fuertes del Carnaval. "Es mágico", ensalzaban las familias que, paraguas en mano, esperaban el arranque del pasacalles, que finalizará en El Humedal.

Los bailes, músicas y disfraces de las charangas ya deleitan al público, que también está deseoso de ver las majestuosas carrozas de las agrupaciones. La folixa antroxera ya está en marcha.

Según el orden de Divertia, la comitiva estará integrada por “Sempae”, la charanga “Xaréu nel ñeru”, la sociedad de festejos “San Pedro” de Castiello de Bernueces, “Los que faltaban”, “Los Acoplaos”, Fundación Mar de Niebla, “Perdíos de los Nervios”, asociación San Nicolás, Club Patín Solimar, asociación de vecinos La Cruz de Ceares, “Los Mazcaraos”, Grupo Chillida, Club Xente Xoven, asociación cultural “Happy Family”, asociación sociocultural Xaréu Mieres, “Brillones de Xixón”, “Los Gijonudos”, “Cuatro Amigos”, asociación vecinal Vega-La Camocha, “A. C. Enredas”, “Los Restallones”, “La Troupe & Co.”, “La charanga del Globo”, “La última y marchamos”, “La Guaxa”, asociación cultural recreativa “Charanga a Choca”, la comisión de fiestes de Toriellu, asociación vecinal La Serena, “El Akelarre”, colombianos en Asturias, “Folixa pa toos”, El Gran Pris de la montaña, “Ye Lo Que Hay”, “Si me siento no me levanto”, “Medusamba”, grupo de mujeres ucranianas “Malvas”, “Os Brasileiros do Xixón”, "Turonenses d’Antroxu", "Kop’a Vino" y "Oquilibrí, arte, circo y movimiento”.

Remate a la folixa

La traca final del Antroxu llegará mañana martes, festivo en la ciudad. A partir de las cinco de la tarde está previsto el velatorio de la Sardina, con "Saltantes Teatro" y las coplas de Carnaval de Jerónimo Granda. La esperada entrega de premio y trofeos de los concursos del carnaval está prevista a las seis de la tarde en el propio paseo de Begoña. El cortejo fúnebre saldrá, con plañideras y charangas, desde el paseo de Begoña en dirección a la plaza del Marqués. El recorrido discurrirá por las calles Covadonga, San Bernardo, plaza del Instituto, San Antonio, plaza de Italia, Jardines de la Reina, Muelle de Oriente y plaza del Marqués.

La lectura del testamento de la Sardina, a las 20.15 horas, contará con tamborada a cargo de las charangas.