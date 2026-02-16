Un incendio en un piso de Gijón provoca un amplio operativo y deja dos heridos, uno de ellos grave
El dueño de la vivienda sufrió quemaduras en más del treinta por ciento del cuerpo
Un incendio en un piso de Gijón ha provocado esta mañana una importante movilización de los efectivos sanitarios, policiales y de bomberos que ha dejado a dos personas heridas de distinta consideración en la avenida de Torcuato Fernández-Miranda.
El incendio se originó, según las fuentes consultadas, en una campana extractora de la cocina del inmueble, ubicado en el número 12 de la vía. La persona más afectada por lo ocurrido fue el propietario del piso, de 61 años, que sufrió quemaduras en más del treinta por ciento del cuerpo por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Cabueñes en ambulancia.
La otra persona afectada, por inhalación de humo, fue el portero del edificio. Las mismas fuentes señalan que también fue trasladado hasta el Hospital de Cabueñes.
Los bomberos lograron sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagase por el edificio y que afectase a más viviendas.
