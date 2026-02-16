Pote, fabes con compango, callos y garbanzos, el menú especial en la Cocina Económica para que “el Antroxu sea para todo Gijón”

El Antroxu también se celebra en la Cocina Económica de Gijón. Coincidiendo con las fiestas de Carnaval, la entidad ha vuelto a servir el tradicional menú de estas fechas gracias a la colaboración de Otea Asturias, que aporta 150 kilos de producto para su elaboración, en una iniciativa que ya cumple una década.

El presidente de Otea Asturias, Javier Martínez, explicó que el objetivo es que las personas usuarias del comedor social puedan disfrutar “del mismo menú que hay en el resto de la ciudad en unos días de fiesta como es el carnaval”. Martínez subrayó que la organización actúa como “altavoz” de una iniciativa cuyos verdaderos protagonistas son “las Hijas de la Caridad y las personas que lo desarrollan aquí con su esfuerzo y su trabajo”.

El menú responde a la tradición gastronómica del Antroxu, con platos como pote, fabes con compango, callos o garbanzos, habituales en estas jornadas festivas.

Diez años de colaboración

La colaboración entre Otea y la Cocina Económica alcanza ya los diez años. Para Martínez, se trata de “un acto muy necesario y muy positivo para la ciudad”, que pone en valor la sensibilidad y el compromiso social de la hostelería asturiana.

El vicepresidente de la Cocina Económica de Gijón, Carlos Meana, agradeció el apoyo y destacó que esta iniciativa permite que “el Antroxu sea para todo Gijón”, también para las personas más vulnerables. “Van a comer el pote, los callos, los garbanzos… y esperamos que lo disfruten”, señaló, al tiempo que puso en valor la visibilización y el respaldo continuado que reciben por parte de las entidades colaboradoras.

El menú antroxero llega a la Cocina Económica para que “el Antroxu sea para todo Gijón” / Marcos León

Más de 450 servicios diarios

Desde el Ayuntamiento, el edil y presidente de Divertia, Oliver Suárez, quiso poner el foco en la labor diaria que realiza la Cocina Económica, que sirve alrededor de 300 menús al mediodía y 150 cenas cada día. Agradeció tanto a la entidad como a Otea que mantengan esta iniciativa un año más para que las personas usuarias puedan participar también de las jornadas gastronómicas del Antroxu.

En las cocinas, la jornada arrancó como es habitual a las ocho de la mañana, aunque con cierta previsión adicional. “Siempre hay que empezar un poquito antes por si hay algún traspié”, explicó el jefe de cocina, Daniel Salinas, que detalló que el equipo estuvo formado por tres cocineros y seis voluntarios.

La iniciativa se enmarca en la programación del Antroxu gijonés, que continúa estos días con el desfile -previsto pese a la lluvia- y el resto de actividades festivas. Mientras tanto, en la Cocina Económica, el Carnaval se celebra también alrededor de la mesa.