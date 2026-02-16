Los pisos turísticos se disparan en un año en Gijón, alcanzan el 60% de las plazas de alojamiento, y ya duplican a las hoteleras

El Gijón que apuesta por el turismo como pieza clave de su desarrollo económico ha registrado en el último año un destacado salto cuantitativo en su oferta de alojamiento. De los 1.595 establecimientos con 14.235 plazas a disposición de los visitantes con que se cerró el año 2024 se pasó a 2.277 alojamientos y 17.663 plazas en 2025, según el informe de evolución de la planta turística local que los técnicos de Visita Gijón incluyen en la recién presentada memoria de gestión de la empresa municipal de Promoción Económica y Turística. Son 682 establecimientos y 3.428 plazas más. ¿La razón? Solo hay una: las viviendas turísticas que muestran subidas de más del 40% tanto en el número de alojamientos como en su oferta de plazas.

Las estadísticas de 2025 reflejan el impacto en la ciudad de un fenómeno que afecta a toda España y que ha revolucionado el mercado del alojamiento turístico generando una competencia que aprieta, y según muchos ahoga, a los hoteles. Sin olvidar su repercusión sobre el mercado del alquiler ayudando a reducir la oferta residencial y, con ello, a aumentar los precios de las rentas que se piden. Un 2025 que, en febrero, vio cómo se terminaba el año de prohibición municipal de conceder más licencias de viviendas turísticas en Cimavilla, La Arena y el Centro y a lo largo del cual el gobierno del Principado trabajó en desarrollar un nuevo marco legal para regularizar la situación.

Sumadas viviendas de uso turístico (VUT) y viviendas vacacionales (VV), el informe de Visita Gijón establece una oferta de 2.178 alojamientos de esa tipología con una capacidad de 10.618 plazas. Eso quiere decir que seis de cada diez plazas que se ofertan a quien quiere pasar una noche en Gijón están en estos alojamientos. El otro 40% se lo reparten hoteles, apartamentos, pensiones, albergues, casas de aldea y campings. Y eso teniendo en cuenta que los dos campings que funcionan en la ciudad ya suman algo más de 1.800 plazas.

Un matiz, este informe que se realiza desde el área de Turismo es paralelo al registro que se hace desde Urbanismo con las viviendas de uso turístico que han tramitado sus licencias ante el Ayuntamiento. Urbanismo cerró el pasado ejercicio con 2.675 pisos en esta lista. Aquí no se contabilizan las plazas que ofertan.

Hablando en plazas, las de las viviendas turísticas ya duplican a las de los alojamientos tradicionales encabezados por los hoteles. Los 90 alojamientos hoteleros registrados en la ciudad suman 5.146 plazas de las que 4.251 se corresponden estrictamente con hoteles. A ellas hay que añadir 434 plazas en apartamentos turísticos y 461 en pensiones.

Un decreto regulador

¿Cómo es el reparto de la oferta hotelera? Pues en Gijón hay 17 hoteles de 4 estrellas con 2.462 plazas, 15 de tres estrellas con 1.228 plazas, 13 de dos estrellas con 492 plazas y 4 de una estrella con 169 plazas. Apartamentos turísticos hay registrados 15 y 26 negocios más están en el registro como pensiones.

Esa es la foto fija, pero para ver aún más claro el creciente poderío de las viviendas turísticas toca cotejar estos datos con los de años anteriores. El mismo informe de Visita Gijón fijaba en 2023 la existencia de 1.420 establecimientos de este tipo con 6.988 plazas. Un año después serían 1.498 negocios y 7.240 plazas. Un incremento de 78 establecimientos y 252 plazas que se queda más que corto al compararlo con el salto dado entre 2024 y 2025: 680 alojamientos más y 3.378 plazas más. Incrementos que rondan el 45%.

También crece la planta hotelera, aunque con mucho menos fuerza. Si en 2024 eran 48 negocios con 4.209 plaza, en 2025 fueron 49 con 4.251 plazas.

A principios de este mes el gobierno del Principado de Asturias aprobaba el decreto que regulará las viviendas vacacionales y de uso turístico fijando una serie de condiciones con la intención, se explicó, aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población y combatir prácticas ilegales. A mayores, y también desde el Principado se anunciaban las limitaciones que este tipo de viviendas tendrán en las zonas que sean declaradas de mercado tensionado. En el caso de Gijón van camino de esa declaración La Arena y Cimavilla.