El plan para salvar la capilla del cementerio de Ceares: consolidar el terreno y coser grietas
El proyecto incluye también actuar en el tejado para evitar filtraciones y pintar el interior
Un informe encargado en 2022 por la sociedad Cementerios de Gijón sirvió para identificar todos los problemas que había ido acumulando la capilla del cementerio de Ceares y plantear una serie de medidas a acometer para solventarlas. Del informe se dedujo la necesidad de realizar la estabilización de la cimentación de la iglesia para que no se produzcan nuevos asientos y acometer reparaciones e n la cubierta y los muros. Ahora, la concejalía de Infraestructuras acaba de sacar a licitación las obras de consolidación de la cimentación y reparación de grietas de la capilla con un presupuesto global de algo más de 120. 000 euros, incluido el IVA.
El plazo de ejecución total de los trabajos se fija en nueve meses pero teniendo en cuenta que se van a hacer en dos fases. Una primera fase de un mes para la consolidación del terreno y una segunda de dos para la reparación de las lesiones en la bóveda y los muros de la capilla. Entre una y otra es obligatorio dejar pasar al menos seis meses.
La actuación comenzará con la mejora del terreno bajo la actual cimentación en la zona que está hundida. Superada esta fase se pasará al «cosido» de las grietas de los muros mediante varillas metálicas y al sellado del espacio agrietado mediante la inyección de lechada de mortero de cal.
Luego toca actuar sobre la cubierta. El plan supone reparar el tramo que ha colapsado mediante la sustitución del entablado que le da soporte y la disposición de tejas planas similares a las existentes. Además, se realizará una revisión completa para ver si hay tejas movidas o rotas y cambiarlas para evitar filtraciones. También se hará una limpieza del tejado y los pesebrones. También se repararán las bajantes de pluviales y se actuará sobre las grietas existentes en las bóvedas de ladrillo. Solventadas todas las grietas interiores y solucionados los problemas de filtraciones se pintará el interior de la capilla.
El cementerio municipal de Ceares se inauguro en 1876 y fue la necrópolis de referencia para Gijón hasta la apertura del cementerio de Deva. El autor del proyecto de la capilla, el depósito de cadáveres y la sala de autopsias situados a ambos lados de la misma fue el arquitecto municipal de Gijón Mariano Medarde.
