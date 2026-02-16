Tres encapuchados asaltan a plena luz del día y a punta de cuchillo una tienda de telefonía en el centro de Gijón
"Entraron como un niño en una tienda de chuches", señalan las afectadas
Robo violento en el centro de Gijón. Y a plena luz del día. Tres encapuchados accideron esta mañana a una tienda de telefonía próxima a la plazuela de San Miguel para llevarse varios dispositivos de alta gama armados con un cuchillo para intimidar a los trabajadores y clientes que a esa hora se encontraban en el interior del establecimiento. "Entraron como un niño en una tienda de chuches", describió una de las empleadas afectadas.
El suceso ocurrió sobre las once de la mañana. Tres individuos desplazados en un vehículo entraron en el negocio con sus rostros cubiertos. Se dirigieron de inmediato, casi como si ya conociesen la tienda, a una de las zonas donde se encontraban los dispositivos móviles de mayor valor. En total, seis teléfonos con un valor que supera los 7.000 euros.
Los delincuentes llevaban al menos un cuchillo para intimidar a las trabajadoras, aunque, según describen, no llegaron a amenazarlas directamente. Entraron y en cuestión de pocos minutos huyeron con el botín. Además de la impotencia, los trabajadores del negocio coincidían en el miedo que sintieron al verles encapuchados y armados.
Robos similares en Galicia
En la tienda estaba prevenidos. La compañía a la que pertenece el negocio afectado había sufrido robos violentos de similares características en Galicia. Alertaron a los negocios de Asturias ante la sospecha de que podría tratarse de un grupo itinerante que avanzase por la zona norte del país. Y así parece que ha sido.
Los delincuentes huyeron rápidamente de la céntrica zona de Gijón, pero las pesquisas policiales han dado sus frutos. Agentes de la Policía Nacional lograron detenerles apenas unas horas después en Oviedo y ya se encuentran en los calabozos a la espera de que se les tome declaración.
En enero de hace un año un negocio de la calle Corrida también fue violentado. En este caso fue de madrugada y fracturaron para ello el cristal del establecimiento. Los robos en tiendas de móviles son habituales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- El investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía: un árbitro asturiano que ya tiene una orden de alejamiento
- Investigan a un asturiano vinculado al mundo del fútbol profesional por forzar a una prostituta simulando ser policía