Tres encapuchados asaltan a plena luz del día y a punta de cuchillo una tienda de telefonía en el centro de Gijón

Robo violento en el centro de Gijón. Y a plena luz del día. Tres encapuchados accideron esta mañana a una tienda de telefonía próxima a la plazuela de San Miguel para llevarse varios dispositivos de alta gama armados con un cuchillo para intimidar a los trabajadores y clientes que a esa hora se encontraban en el interior del establecimiento. "Entraron como un niño en una tienda de chuches", describió una de las empleadas afectadas.

El suceso ocurrió sobre las once de la mañana. Tres individuos desplazados en un vehículo entraron en el negocio con sus rostros cubiertos. Se dirigieron de inmediato, casi como si ya conociesen la tienda, a una de las zonas donde se encontraban los dispositivos móviles de mayor valor. En total, seis teléfonos con un valor que supera los 7.000 euros.

Los delincuentes llevaban al menos un cuchillo para intimidar a las trabajadoras, aunque, según describen, no llegaron a amenazarlas directamente. Entraron y en cuestión de pocos minutos huyeron con el botín. Además de la impotencia, los trabajadores del negocio coincidían en el miedo que sintieron al verles encapuchados y armados.

Robos similares en Galicia

En la tienda estaba prevenidos. La compañía a la que pertenece el negocio afectado había sufrido robos violentos de similares características en Galicia. Alertaron a los negocios de Asturias ante la sospecha de que podría tratarse de un grupo itinerante que avanzase por la zona norte del país. Y así parece que ha sido.

Los delincuentes huyeron rápidamente de la céntrica zona de Gijón, pero las pesquisas policiales han dado sus frutos. Agentes de la Policía Nacional lograron detenerles apenas unas horas después en Oviedo y ya se encuentran en los calabozos a la espera de que se les tome declaración.

En enero de hace un año un negocio de la calle Corrida también fue violentado. En este caso fue de madrugada y fracturaron para ello el cristal del establecimiento. Los robos en tiendas de móviles son habituales.