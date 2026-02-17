Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
Abordaron a su víctima a las siete de la mañana en la plazuela de San Miguel
Le propinaron patadas para robarle el móvil y 15 euros que llevaba encima
El detenido de mayor edad, sin arraigo en España, enviado a prisión preventiva
Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en Gijón el pasado fin de semana después de propinarle una paliza a otro joven al que abordaron por la calle, en la céntrica plazuela de San Miguel, para robarle su teléfono móvil y el dinero que llevaba encima, alrededor de los 15 euros. El de mayor edad, argelino nacido en 2007, llevaba apenas cuarenta días en España, según las fuentes consultadas, y por estos hechos fue enviado ayer a prisión provisional. El otro implicado, marroquí, se había fugado de un centro de menores de Asturias, algo cada vez más habitual.
La brutal agresión, que provocó lesiones en la víctima en el hombre y en la cara, tuvo lugar en la mañana del domingo. En concreto, sobre las siete de la mañana. Estos dos jóvenes abordaron al afectado para robarle. Le propinaron una patada para tirarle al suelo, pero la víctima logró zafarse e intentó huir de la escena. Estos dos delincuentes no cesaron en su actitud y lograron darle alcance pocos metros después.
Los dos detenidos –los hechos también han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores para el de menor edad– volvieron a desplegar su violencia propinándole patadas, incluso cuando el joven afectado, de unos treinta años, ya se encontraba en el suelo. Patadas por todo el cuerpo que le provocaron lesiones en uno de los hombros y también en un ojo. Heridas por las que precisó atención sanitaria.
Sin arraigo en España
Los implicados aprovecharon que el joven se encontraba en el suelo para registrarle y apoderarse de su teléfono móvil, el dinero que llevaba y también una tarjeta de débito. Acto seguido emprendieron la huida.
Agentes de la Policía Nacional lograron identificarles y detenerles poco después. El de mayor edad es usuarios de los servicios de caridad. Su nacionalidad es argelina y llevaba muy poco tiempo residiendo en España. Apenas cuarenta días.
Su falta de arraigo y la carencia de familia en el país pesó a la hora de que esta mañana, cuando pasó a disposición judicial, se decretase su ingreso en prisión tras la petición del Ministerio Fiscal. Con el menor se activaron los trámites correspondientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- El investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía: un árbitro asturiano que ya tiene una orden de alejamiento
- Investigan a un asturiano vinculado al mundo del fútbol profesional por forzar a una prostituta simulando ser policía