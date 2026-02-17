El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a "Xaréu n'el ñeru" como mejor charanga: "Es una emoción increíble"
Las agrupaciones despiden la folixa con el tradicional entierro de la Sardina
El Antroxu de Gijón 2026 ya tiene a sus ganadores. El velatorio a la sardina en el paseo de Begoña sirvió esta tarde para proclamar a los mejores de la folixa carnavalera en las distintas competiciones como mejor charanga o mejor carroza. “Es un emoción increíble”, expresó Bruno Álvarez de "Xareu nel Ñeru", que se proclamaron vencedores del concurso de charangas.
El paseo Begoña, abarrotado de antroxeros, celebró la victoria de una agrupación que se impuso a la supremacía de los tres años anteriores impuesta por "Los Mazcaraos", que se llevaron el segundo premio. “Ha sido un año muy duro de ensayos, todavía más con el día pasado por agua del desfile, pero ha merecido la pena”, concluyó un emocionado Bruno Álvarez el cuál agradeció sobre el escenario el trabajo de sus compañeros a la hora de elaborar los disfraces.
El primer premio fue para "Xareu n'el Ñeru" seguido de "Los Mazcaraos", como segundos, y "Los Restallones", completando el pódium. El resto de la clasificación quedó con "Folixa pa too", "Los Tardones", "Medusamba", "Os Brasileiros do Xixón", "Perdíos de los Nervios", "Ye lo que hay", "Los Gijonudos", "El Akelarre", "La última y marchamos", "Los Acoplaos" y "Kop'a vino".
El rodeo salvaje que este año propuesto esta agrupación que ensaya en el barrio de Jove conquistó al teatro Jovellanos desde el primer momento. La charanga fue una de las que más expectación generó. Apostaron por un viaje al lejano Oeste en el que repartieron una buena pulla "internacional". "Los yankis y Occidente miran para otro lado si muere un palestino y no ucraniano", proclamaron sus componentes, que tildaron de "meme andante" al polémico Donald Trump y censuraron el "patriotismo" mal entendido. Cerraron su recital con algo mucho más amable, con una oda al Antroxu.
Con este triunfo dio comienzo el cortejo fúnebre de la sardina en dirección a la plaza del Marqués para poner el broche al Antroxu.
Los galardones del Antroxu
Premio parrochina
Diplomas y representación en el Jovellanos
- Ampa alejandro Casona (Casona por el mundo)
- Escuela infantil La Serena (La granja)
- Escuela infantil Los Pegoyinos (La colmenina)
- Ampa CP Tremañes (La granja de Tremañes)
- Ampa CP Noega (Noega se come el carnaval)
Mejor vestuario - Trofeo, dioloma y representación en el Jovellanos
- Ampa Las Dominicas (Al ritmo de Las Dominicas)
Fomento del Antroxu
- Guajes antroxeros (Con medusas u orbayando, San Lorenzo folixando)
Mejor animación en el desfile
- Ampa del Colegio de Cabueñes I
Mejor grupo original
- Ampa CP San Lorenzo (Golosines antroxeres)
Mejor coreografía
- Ampa Colegio Cabueñes II (Gijon soliyiero)
Mejor trabajo en equipo
- Ampa Codema (El Codema vuela)
Premios
Reconocimiento del jurado 300 euros + diploma
- El grand prix de la Montaña (No venimos a ganar venimos a disfrutar)
- Sempae (Un paseo por la magia)
Carrozas
Grupo C sin medio de locomoción
- (1400 euros, trofeo y diploma) - La Asociacion Cultural Happy Family - Gijón Goloso
- (1200 euros y trofeo y diploma) - Mar de niebla (Sin vivienda no hay paraiso)
- (1000 euros y trofeo y diploma) - La charanga del globo (Los osos globosos)
- (800 eueos y diploma) - La guaxa (Loros punkmarin)
- (750 euros y diploma) - Grupo de muyeres ucranianas Malvas (Somos las hijas)
- (700 euros y diploma - Brillones de Gijón (Hola Rafaela)
- (650 euros y diploma) - Club Patín Solimar (Viva san Patín)
- (600 euros y diploma) - Los que faltaban (Pinin y Pinon, paracaidistas en Gijón)
- (500 euros y diploma) - Cuatro amigos (Se nos fue la olla en el quiosco)
- (450 y diploma) - Artistico Skate Royal Gijon (Circo sobre ruedas, fantasía y patinetes)
- (400 euros y diploma) - Colombianos en Asturias (El mundial se va de carnaval)
- (360 euros y diploma) - AV La cruz de Ceares (Ceares dando el cante)
Mejores grupos locales
- (900 euros, trofeo y diploma) - La Asociacion Cultural Happy Family - Gijón Goloso
- (700 euros y trofeo y diploma) - Mar de niebla (Sin vivienda no hay paraiso)
- (600 euros trofeo y diploma) - La charanga del globo (Los osos globosos)
Categoria B Vehiculos motorizados
- (1550 trofeo y diploma) - Asociacion Enredas (Bienvenidos al Xuegu)
- (1350 trofeo y diploma) - Turonenses de Antroxu (Gambito turonés)
- (1050 y trofeo diploma) - A San Nicolás (Vigilando los sueños de Gijón)
- (850 y diploma) - La Troup and cou (Muyer tenias que ser)
- (800 y diploma) - El grupo Chillida (Les curuxes nun duermen)
- (750 y diploma) - ASC Xareu Mieres (Xareu Mieres en Versalles)
- (700 y diploma) - AV La Serena (Huevos pintos La Serena)
- (650 y diploma) - Alberto con Coco (Un poco loco)
Premios locales
- (950 euros) - Asociacion Enredas (Bienvenidos al Xuegu)
- (800 euros) - A San Nicolás (Vigilando los sueños de Gijón)
- (650 euros) - La Troup and cou (Muyer tenias que ser)
Categoría A Camiones o plataformas motorizadas
- (2150 euos) - Club Xente Xoven ( Xente Xoven de Homenaje a los dragones)
- (1800 euros) - Comision de Fiestes de Toriellu (Danza del dragón chino)
- (1550 euros trofeo y diploma) - Sociedad de festejos San Pedro Castiello Bernueces (Festival de Castiello, aviación con Telva Pinin y Pinon)
- (1300 euros y diploma) - AV Vega-La Camocha (Estaciones de nuberu)
- (1200 euros y diploma) - Si me siento no me levanto (Titanic)
Categoría local
- Xente xoven
- San Pedro Bernueces
- Vega La Camocha
