El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a "Xaréu n'el ñeru" como mejor charanga: "Es una emoción increíble"

El Antroxu de Gijón 2026 ya tiene a sus ganadores. El velatorio a la sardina en el paseo de Begoña sirvió esta tarde para proclamar a los mejores de la folixa carnavalera en las distintas competiciones como mejor charanga o mejor carroza. “Es un emoción increíble”, expresó Bruno Álvarez de "Xareu nel Ñeru", que se proclamaron vencedores del concurso de charangas.

El paseo Begoña, abarrotado de antroxeros, celebró la victoria de una agrupación que se impuso a la supremacía de los tres años anteriores impuesta por "Los Mazcaraos", que se llevaron el segundo premio. “Ha sido un año muy duro de ensayos, todavía más con el día pasado por agua del desfile, pero ha merecido la pena”, concluyó un emocionado Bruno Álvarez el cuál agradeció sobre el escenario el trabajo de sus compañeros a la hora de elaborar los disfraces.

El primer premio fue para "Xareu n'el Ñeru" seguido de "Los Mazcaraos", como segundos, y "Los Restallones", completando el pódium. El resto de la clasificación quedó con "Folixa pa too", "Los Tardones", "Medusamba", "Os Brasileiros do Xixón", "Perdíos de los Nervios", "Ye lo que hay", "Los Gijonudos", "El Akelarre", "La última y marchamos", "Los Acoplaos" y "Kop'a vino".

VÍDEO: Sergio García / FOTO: Marcos León

El rodeo salvaje que este año propuesto esta agrupación que ensaya en el barrio de Jove conquistó al teatro Jovellanos desde el primer momento. La charanga fue una de las que más expectación generó. Apostaron por un viaje al lejano Oeste en el que repartieron una buena pulla "internacional". "Los yankis y Occidente miran para otro lado si muere un palestino y no ucraniano", proclamaron sus componentes, que tildaron de "meme andante" al polémico Donald Trump y censuraron el "patriotismo" mal entendido. Cerraron su recital con algo mucho más amable, con una oda al Antroxu.

Con este triunfo dio comienzo el cortejo fúnebre de la sardina en dirección a la plaza del Marqués para poner el broche al Antroxu.