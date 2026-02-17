La Cruz de la Victoria más grande del mundo no está ni en Covadonga ni en Cangas de Onís: mide 4 metros y ya se puede visitar de forma gratuita

Esta semana finalmente se ha anunciado el fin de las obras de la cúpula de la Laboral. Esta es la mayor cúpula elíptica del mundo. Las obras han durado 6 años, aunque el proceso de reforma se concentró principalmente en los años 2023 y 2024. Esta iglesia tiene 78 años de historia, y fue obra del arquitecto Luis Moya Blanco, que ideó toda la estructura de la universidad construida entre 1947 y 1957. Con sus 270.000 metros cuadrados supone el edificio más grande de toda España, de los cuales 800 metros son los que ocupa esta imponente iglesia.

Pero esta iglesia también cuenta con otro elemento de “récord”. La cruz de su fachada supone la mayor reproducción de la Cruz de la Victoria que existe en el mundo. Cabe destacar que la original se halla en la Cámara Santa de la Catedral del San Salvador de Oviedo y se remonta al siglo X, cuando el rey Alfonso III el Magno y su esposa la encargaron como donación a la Catedral y así simbolizar la legitimidad de su reinado cristiano. Esta réplica, en cambio, fue obra de José Espinos Alonso en 1952. Este diseñó una réplica a gran escala, de 3’90 metros de largo y 3 metros de ancho; con un peso de 250 kilos. Entre sus materiales se encuentran el bronce, el latón e incrustaciones de cristales de colores. El tiempo deterioró seriamente a esta cruz, que se retiró en 1999 y cuya restauración no finalizó hasta 2024. En total se pudo conservar hasta el 60% de su pedrería original. El resto se creó a base de resina y pigmentos naturales. Los encargados de esta meticulosa recuperación fueron los trabajadores del taller avilesino de escultura y fundición artística Auriga.

Tanto la cruz que corona la fachada de la iglesia, como la cúpula de su interior, se podrán visitar hasta el domingo 22 de febrero de forma completamente gratuita. A partir del lunes 23, la visita a la iglesia se incorporará al circuito de visitas guiadas de la Universidad Laboral.

¿Qué tan importante es la Cruz de la Victoria?

Esta conocida joya de orfebrería del prerrománico asturiano es la esencia de la cultura asturiana. Es por ello que se muestra con orgullo en la bandera del Principado. Cuenta la leyenda que esta fue la que llevó Don Pelayo en la Batalla de Covadonga (722), en la que un grupo de 300 cristianos frenaron el avance por el norte de 10.000 soldados musulmanes, comenzando así La Reconquista en la Península Ibérica. Esta culminaría en 1492 con la conquista del Reino Nazarí de Granada durante el reinado de los Reyes Católicos. Se dice que esta cruz unió a los astures bajo un mismo ideal religioso y por eso representa la unión del reino cristiano.

Se trata de una cruz latina de madera de roble recubierta de oro y piedras preciosas. En la cruz de la bandera de Asturias también se observan unos colgantes de Alfa y Omega, la primera y última letras del alfabeto griego que simbolizan el principio y el fin.

En 1977, esta fue robada de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo junto con otros grandes tesoros como la Cruz de los Ángeles (del año 808, cruz griega y símbolo de la capital del Principado) y la Caja de las Ágatas (del año 910, destinada a guardar reliquias). Nueve días después se localizó al landrón intentando escapar hacia Portugal. Se recuperaron las piezas y gran parte de las piedras y oro robados, aunque el Camafeo de la Caja de las Ágatas nunca apareció.