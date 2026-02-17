Más espacio para los coches en un nuevo aparcamiento junto al hospital gijonés de Cabueñes

Aunque sin marcas en el suelo que dividan las plazas ni señales que indiquen cómo llegar hasta él ya está operativo el nuevo espacio de aparcamiento del hospital de Cabueñes. Una finca de algo más de tres mil metros cuadrados colindante con el recinto del tanatorio que el Ayuntamiento cedió hace un tiempo a la consejería de Salud del Principado de Asturias, que lo ha habilitado como lugar con capacidad para estacionar un centenar de vehículos.

Se trata de una actuación de carácter provisional pero que busca mitigar sin esperar a la gran obra de ampliación del centro sanitario el grave problema de aparcamiento que sufren quienes se desplazan al hospital con sus vehículos: ya sea para una consulta, una visita a un enfermo, una urgencia o ir a su puesto de trabajo. Y es que las necesidades de las miles de personas que cada día acuden al hospital están muy por encima de la oferta de aparcamiento que hay dentro del propio recinto sanitario.

Pero es que, además, la proximidad de otros espacios de uso masivo –como el tanatorio, el complejo de la Ciudad de la Cultura de la Laboral o el Parque Científico y Tecnológico, sin ir más lejos–hace que esa carencia se extienda a todo el ámbito. En el caso del hospital los mayores problemas para encontrar aparcamiento se dan en las horas de la mañana con los desplazamientos para ir a consultas. Eso supone vueltas y vueltas por los parkings esperando la salida de uno de los coches aparcados o dejar el vehículo mal estacionado en algún rincón. Otra alternativa es recurrir al parking del tanatorio, que es de pago.

Líneas de autobús municipal

La necesidad de lugar de aparcamiento es un problema casi crónico en el hospital de Cabueñes que no se ha conseguido reducir ni siquiera con la ampliación de los últimos años de los servicios de Emtusa a ese ámbito. Ahora mismo junto a los edificios del hospital de Cabueñes tienen cabecera su cabecera seis líneas del transporte público municipales: las líneas 1, 2, 10, 15, 18 y 71, la única línea exprés de Emtusa.

Así es la misión imposible de aparcar un día en el Hospital de Cabueñes de Gijón / Ángel González

En cuanto al nuevo aparcamiento provisional, a finales de enero la firma Tamer Construcciones remató los trabajos de extensión y compactación de zahorra como base de la adecuación del solar. El proceso se vio complicado por las jornadas de lluvia y se espera que, en breve, se pueda completar la adecuación con todos los elementos de señalización. En todo caso, y ante la necesidad, se eliminó el cierre para permitir que los coches pudieran empezar a hacer uso de ese espacio.

Un nuevo espacio de aparcamiento que ha sido recibido con satisfacción por los usuarios del hospital pero con la crítica de que ya nace pequeño, de que solo cien plazas más que no solventan un problema de mayor envergadura.