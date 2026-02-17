José Manuel Vaquero inicia un ciclo del Foro Jovellanos sobre la Transición

El periodista José Manuel Vaquero, actual consejero de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, inaugura este viernes, a las 19.30 horas, en la Casa Rectoral de San Pedro, un ciclo organizado por el Foro Jovellanos sobre la Transición española con la conferencia titulada "La Transición en Asturias (1975-1983)". Lo hará semanas después de que sus crónicas de la época escritas desde la región hayan sido publicadas en dos tomos editados por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). El jurista Javier Junceda Moreno será el encargado de presentar al conferenciante.

"Vaquero es una de las personas que más saben sobre la Transición en Asturias porque ha sido su cronista, su creador o su retratista", señala el presidente del Foro Jovellanos, Ignacio García-Arango. Asturias, añade, "fue muy significativa en los momentos iniciales en que se pasó de la dictadura a la democracia, en un momento en que un asturiano fue esencial en lo que podríamos llamar el proyecto base, como dicen los arquitectos, o el estudio informativo, como decimos los ingenieros". "Ahí, obviamente, hay que recordar a don Torcuato Fernández-Miranda", añade. "Además, en Asturias hubo personas que tuvieron importancia decisiva en la Transición, de una y otra ideología", reflexiona.

El Foro Jovellanos resalta de la labor periodística de Vaquero en aquellos años y de su análisis actual que "en esa época supo ofrecer una información veraz, fruto de su trabajo, de su discreción, de su temple y de su inteligencia, que lo llevaron a ser el gran retratista de la Transición asturiana". "Ahora, templada su memoria por el tiempo, resulta ser su gran intérprete", dice.

Su conferencia será la primera de una serie que se desarrollarán principalmente en la primavera y en el verano, con "figuras significativas del mundo político y social" a nivel nacional durante la Transición. Ignacio García-Arango prefiere, por el momento, no desvelar los nombres ni las fechas concretas. "Queremos traer figuras decisivas en lo que es la fabricación de la Constitución y el porqué se hizo como se hizo para dejarla abierta", conferenciantes que en el caso de los que tuvieron responsabilidades políticas serán de distintas ideologías, añade.

El presidente del Foro Jovellanos señala sobre esta primera conferencia que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa Rectoral de San Pedro, a las siete y media de la tarde de este viernes, que "¿quién mejor en Asturias para empezar que don José Manuel Vaquero?". "Es una persona tranquila, prudente, reflexiva y apasionada, y que conoció muy bien los avatares de unos asturianos y de otros", indica.

Noticias relacionadas

García-Arango añade que, en su conferencia, José Manuel Vaquero "destilará el inmenso saber de su libro y sus miles de páginas nos las reducirá a algunas gotas que nos harán sentir en la cabeza y en el alma, en nuestro yo, todo lo que fue la Transición". "Su inmensa construcción, que recoge el libro, va a ser esta conferencia del próximo viernes", explica. El presidente del Foro, además, resalta que, con la Constitución de 1978, personas con distintas ideologías y sin renunciar a ellas apostaron por "avanzar todos juntos diciendo: vamos a dejar ya el odio y el rencor".