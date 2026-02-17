Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en un bar del barrio gijonés de Cimavilla

El incidente desplegó a multitud de patrullas y efectivos sanitarios en la plazuela Jovellanos

VÍDEO: Un padre y un hijo provocan un altercado en el barrio gijonés de Cimavilla

LNE

Sergio García

Grave altercado en Gijón. Un hombre ha sido detenido tras iniciar una trifulca y desobedecer las órdenes de los cuerpos de seguridad frente al Museo Casa Natal de Jovellanos. Al parecer, los hechos comenzaron en un establecimiento hostelero cercano, donde el varón y su hijo estaban tomando algo. Según testigos, debido al estado de embriaguez en el que se hallaba el hombre, a este se le negó una nueva consumición.

Agentes de la Policía Local. / LNE

Al salir del local, el posteriormente arrestado arremetió contra un grupo de personas que se encontraba en la terraza, tirando vasos y chaquetas. Los agredidos se desplazaron para "refugiarse" hacia la Casona de Jovellanos, donde el asunto fue a mayores.

Un amigo del grupo afectado en un inicio lanzó un vaso que impactó en el cuello del hijo del hombre que había provocado la reyerta, que generó la curiosidad de decenas de clientes y paseantes.

Hasta el lugar se desplazaron decenas de agentes, un operativo que causó gran expectación en la zona. Los agentes trataron de calmar al hombre cuyo hijo esperaba sangrando la llegada de los sanitarios. Este hombre, con síntomas de embriaguez, parecía calmarse por momento, pero seguía sin hacer caso a las indicaciones de los agentes.

La llegada de los servicios sanitarios permitió asistir al joven. Afortunadamente, las lesiones no revestían gravedad y poco después pudo salir de la ambulancia con la zona afectada vendada. Su padre, en cambio, volvió a mostrarse agresivo con los agentes y finalmente tuvo que ser reducido empleando la mínima fuerza indispensable para proceder a su detención.

Una vez esposado fue conducido al coche patrulla de la Policía Local. Según las fuentes localizadas el joven que le lanzó el vaso no fue localiado todavía.

