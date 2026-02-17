¿Qué le falta a Gijón para atraer a turistas de alto nivel a la ciudad?: un hotel de lujo

La oferta de alojamientos turísticos de Gijón incluye ahora mismo más de 4.200 plazas en 49 hoteles. Ninguno de esos hoteles es de cinco estrellas. Una carencia de la que se hacen eco los redactores del recién presentado Plan Estratégico de Turismo de Gijón al entender que supone una "limitación para atraer a determinados segmentos de turistas de alto poder adquisitivo que buscan este tipo de alojamiento".

Defienden los redactores del documento estratégico que contar con un hotel de lujo no solo ampliaría la oferta de alojamiento en la ciudad, también ayudaría a fortalecer la imagen de Gijón como destino turístico de calidad y a favorecer la llegada de viajeros internacionales y de eventos de alto nivel. Justo algunos de los objetivos de futuro que se marcan para la ciudad en este documento que fija la hoja de ruta de Gijón hasta 2035 para consolidar el turismo como uno de los motores económicos de Gijón.

El actual plan para Cimavilla y el fallido de la Laboral

Ahora mismo promotores privados trabajan en un proyecto de hotel de esta categoría en Cimavilla, en concreto en el edificio histórico que fuera sede de la Autoridad Portuaria en la calle Claudio Alvargonzález. Una iniciativa de la que la ciudad lleva pendiente varios años, que ha sufrido cambios tanto de sus impulsores como en su diseño y que podría demorarse aún bastante tiempo a la espera de cambios en la normativa urbanística, que no son simples al ser el Barrio Alto un espacio con alto nivel de protección como casco histórico de la ciudad que es.

Que sacar adelante un hotel de cinco estrellas no es fácil ya lo descubrió Gijón con el fallido proyecto de la cadena AC de abrir uno en el también singular complejo de la Universidad Laboral. La idea es que empezara a recibir visitantes en la primavera de 2009. Algo que nunca ocurrió.

La falta de un cinco estrellas parece ser el único hándicap que encuentran los expertos en la oferta de alojamiento turístico de Gijón que, dicen, "se caracteriza por su diversidad y capacidad de adaptación a diferentes perfiles de viajeros".

Ahora mismo –y en base a los datos actualizados por el área municipal de Turismo en su informe de cierre de 2025, posterior a la elaboración del plan estratégico–Gijón tiene a disposición del visitante 2.277 establecimientos y 17.663 plazas. Seis de cada diez de esas plazas se ofertan desde las viviendas de uso turístico. Un fenómeno en máxima expansión en los últimos años en España, que ejemplifica un cambio en las preferencias de los viajeros y del que no es ajeno Gijón. De hecho, el incremento de este tipo de viviendas está en la subida de las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros que reflejan las estadísticas de los últimos años.