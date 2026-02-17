Rafael Revilla, presidente de la Federación de Vela del Principado de Asturias: "Haría falta tirar el edificio de la Federación y hacer uno mayor"

Rafael Revilla (Gijón, 4-11-1963) accedió a la presidencia de la Federación de Vela del Principado de Asturias el 11 de noviembre de 2024, tras haber sido vicepresidente en la directiva de Marcelo Villanueva. Uno de los proyectos con los que continúa es potenciar la varada de Fomento. Es uno de los 200 socios del Club de Vela Bahía de Gijón.

Hace tiempo que no llegan regatas de alta competición.

Cuando hablamos de regatas con la Figaro, la organización cobra por ser salida o final de etapa. Los ayuntamientos han perdido la vista el retorno económico que tienen. En Francia se retransmiten regatas de vela y cuando Gijón fue etapa en la Figaro, Gijón salió en todas las televisiones francesas. Lo que costaría pagar esa publicidad es mucho más que lo que cuesta traer a Gijón una etapa. No obstante, en Asturias hay muchas regatas entre marzo y diciembre, organizadas por el Club de Regatas, el Club Bahía, el Club Albatros, o la Federación.

¿Qué más se puede hacer para potenciar el turismo náutico?

Darte a conocer y ofrecer buen servicio, para que los turistas que lleguen digan a otros que en Gijón te tratan estupendamente y se pasa bien.

¿Cómo ve el mundo de la náutica deportiva en Gijón?

Está en auge, pero para que creciera más rápido, la gente tendría que ser consciente de que, lejos de ser elitista, la vela es un deporte de los más baratos. Porque no todo el mundo va a navegar comprándose un barco, sino que la inmensa mayoría va como tripulación. El propietario necesita ocho personas para la tripulación. Nosotros los ponemos en contacto.

¿Por qué dice que no es elitista?

El coste de navegar con una licencia federativa en un barco supone, si no estás asociado a ningún club, entre 80 y 90 euros al año, más lo que te cueste la ropa y poco más. En crucero puedes ir como tripulante y en vela ligera puedes ir como tripulante o comprarte un barco, que por mil euros tienes ya uno más que aceptable. Y la varada en la Federación sale por menos de 300 euros al año.

¿A qué atribuye que no haya aquí tanta afición como, por ejemplo, en la costa atlántica de Francia?

En las escuelas de Francia dan cursos de vela. Aquí, como intentes hacer vela en una escuela tienes problemas, porque los profesores temen que se produzca algún accidente con los guajes. En Asturias se hacía la Semana Azul, en la que acercábamos a la chavalería a la vela. Tuvo mucho éxito en Avilés, porque varios colegios se movieron. En Gijón no hubo manera, cuando tenemos unas condiciones espectaculares para hacer vela en la bahía, pero por parte de los colegios hay reticencia.

¿Cuántos tienen en sus cursos?

En Asturias somos muy tremendos. En invierno llevamos a los guajes al monte con unas nevadas del carajo y no los traemos a navegar porque llueve. Por eso en invierno tenemos entre 10 y 12 críos en los cursos de vela. En verano llegamos a 50. Generalmente vienen a través de las Vacaciones Deportivas del Ayuntamiento. Luego el Club de Regatas también tiene cursos y entrenamientos.

Uno de los proyectos de la Federación es una escuela de vela en la Varada. ¿Cómo está el tema?

Vamos encaminando el proyecto. Una de las claves es contar con personal. Hemos hecho ya un curso de técnicos de regata y estamos estudiando la posibilidad de hacer cursos de monitores de vela. Tenemos un problema que es que prácticamente no hay monitores. Cuando nosotros éramos chavales los cursos los impartía alquilen que había hecho vela, lo mismo que los de piragüismo. Ahora para que alguien los pueda impartir le exigen el equivalente a un título de FP. A un joven que está estudiando en la Universidad no le puedes decir que a la vez haga un módulo de FP del que no va a vivir.

El Ayuntamiento está interesado en promover la economía azul.

Y ahí la vela debería ser una parte. Si van a construir algún centro de formación, sería bueno que todas las federaciones náuticas pudiéramos impartirla ahí. Estamos limitados en el espacio que tenemos.

¿Alguna otra propuesta para Naval Azul?

Estaría bien que se instalara algún astillero de embarcaciones de vela. En Gijón teníamos Polysier, que desapareció. En Gijón hay empresas y personas que fabrican tablas de surf, que podrían dar el salto, porque la técnica es la misma.

¿Qué tal con el gobierno local?

El anterior gobierno local era hostil con la Federación. Ahora no, pero tampoco tenemos un apoyo directo. Tenemos problemas estructurales con el edificio federativo, que lo tienen en concesión. La concesión acaba en 2028 y no sabemos si se va a plantear tirarlo abajo y construir otro. Se tendrían que poner de acuerdo el Ayuntamiento, el Principado y la Autoridad Portuaria.

¿Han planteado la construcción de un edificio mayor?

De momento no, pero tendremos que hacerlo porque es necesario ya que al ampliar la zona de varada va a haber más usuarios y convendría que tuviéramos vestuarios mayores.

En la Varada querían promover un centro náutico. Ya tienen a la sección de piragüismo del Grupo Covadonga y también en vela al Club de Regatas y al Albatros.

Estamos abiertos a que se incorpore cualquier otro club u organización.

¿Tienen espacio suficiente?

Lo suyo sería crecer, pero es complicado. En la zona en concesión no podemos construir, porque está encima de un garaje. Lo vamos a suplir con la instalación de contenedores marítimos para guardar enseres de barcos de crucero. El edificio en Fomento que el Puerto ofreció a Cruz Roja a nosotros nos solucionaría bastante, porque podríamos llevar ahí toda la parte administrativa del edificio federativo, lo que permitiría ampliar vestuarios.

¿Qué tal con el Principado?

Bien. En la última reunión hablamos de que el nivel de subvenciones era muy bajo. Hace falta documentar las cosas para obtenerlas y el problema es que para hacer frente a esas labores de oficina hace falta tener gente delicada y las federaciones apenas tienen ingresos para contratar personal.

¿Cree que es compatible el piragüismo en el puerto deportivo?

No estorba. Salen grupos muy reducidos de piragüistas del Grupo, con un monitor en una zodiac.

Gijón cuenta con dos puertos deportivos. ¿Cómo los ve?

Ahora bien. Hubo una temporada en la que habían pegado un bajón de embarcaciones, pero ahora vuelve a haber pocas plazas libres.

En el del Muelle en parte porque redujeron plazas.

Sí, para dar espacio a empresas de ocio náutico, como las de alquiler de motos de agua o alquileres vacacionales.

Quieren ampliar espacio en tierra, ganando terreno al mar en el antepuerto. ¿Qué opina?

Plantear rellenos, hoy en día, creo que es complicado. Lo veo difícil, por el tema de autorizaciones.