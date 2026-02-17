El templete de Isabel la Católica urge una rehabilitación

La asociación Hispania Nostra, que desde hace cincuenta años se dedica a la defensa del patrimonio cultural y natural de España, acaba de incorporar una de las piezas históricas del mobiliario urbano de Gijón a su lista roja de elementos en riesgo de desaparición. Se trata del templete ornamental de fundición que el Ayuntamiento de Gijón compró en 1889 en el marco de las obras de la traída de aguas de Llantones para cubrir una fuente pública. La pieza, incluida en el Catálogo Urbanístico con protección integral, lleva desde mediados del siglo pasado en el parque de Isabel la Católica.

La voz de alarma sobre su precaria situación actual la daba el historiador Héctor Blanco, que ha analizado tanto en libros –caso de "La ciudad del agua. Historia del abastecimiento público de agua en Gijón"– como en artículos el origen de esta pieza y su valor. Hispania Nostra la incluyó en su lista roja el pasado día 11. La intención del Ayuntamiento ahora mismo es poner freno a su deterioro y proceder a su rehabilitación. Para ello hay abierta una vía de diálogo entre la concejalía de Medio Ambiente, de la que depende el parque de Isabel la Católica, y la Empresa Municipal de Aguas (EMA), para dirimir quien podría asumir la actuación con mayor agilidad.

La EMA fue, precisamente, quien se encargó de su recuperación integral en 2003. Desde entonces, denuncia Blanco, no se han realizado labores de conservación y el paso de los años y las inclemencias del tiempo han provocado un nivel de corrosión grave y que partes del elemento se estén desprendiendo, lo que pone en serie riesgo su integridad.

Este templete ornamental de planta octogonal y rematado por una cúpula de hierro colado policromado fue fabricado en Glasgow por la fundición de Walter MacFarlane/Saracen Foundry. Es un modelo fabricado en serie que se puede ver en muchas ciudades del ámbito del imperio británico y del que hay un ejemplar en la colección permanente del Museo Nacional de Escocia. En España, la de Gijón es la única pieza de este modelo de la que se tiene constancia. Además, durante su fabricación se personalizó con la incorporación de escudos de Gijón y una recomendación sobre el uso de la fuente en castellano: "Se ruega no viertan el agua fuera".

La rehabilitadada capilla de San Esteban, en la lista verde

Con la inclusión del templete son dos las piezas del patrimonio de Gijón que están en la lista roja de Hispania Nostra. La otra es la torre de Gonzalo Menéndez-Valdés, que lleva en esa lista desde mayo del año pasado. Con la construcción de la ronda Sur esta edificación fue expropiada y pasó a manos del, entonces, Ministerio de Fomento. No se pudo derribar al ser un bien protegido, pero se ha dejado en el abandono.

Noticias relacionadas

La buena noticia es que Gijón incorporó a mediados del año pasado la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar a la lista verde que Hispania Nostra elabora con los bienes del patrimonio que han sido recuperados. La recuperación de la capilla de El Natahoyo vinculada a la Escuela Revillagigedo de la Compañía de Jesús se consiguió gracias a un proyecto del Cub Rotario de Gijón y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón.