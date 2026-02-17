Un transporte especial conectará el futuro colegio de Nuevo Roces con los centros educativos de Contrueces

El Gobierno del Asturias habilitará un servicio especial de transporte escolar para comunicar el colegio público de Nuevo Roces a inaugurar el curso que viene con los centros educativos Noega y Nicañor Piñole, en Contrueces, para facilitar la conciliación de aquellas familias de Nuevo Roces que, a partir de septiembre, tengan hijos escolarizados en centros de ambos barrios. El servicio se mantendrá hasta que se completen todos los niveles en el nuevo colegio.

Es una de los compromisos que asumió la consejera de Educación, Eva Ledo en la reuniónque tuvo con el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, Miguel Bernardo, para explicarle los detalles de la apertura del centro público. En el encuentro también estuvo la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández.

El plan de Educación es que el colegio de Nuevo Roces comience su andadura con el primer curso de Infantil y el primer curso de Primaria para ir cubriendo de forma progresiva los siguientes niveles. Se recuerda desde el Principado que es el procedimiento ordinario seguido con otros centros, la única excepción fue el IES Margarita Salas de Oviedo.

La razón de estrenar los centros educativos solo con los primeros cursos responde, dice el Principado, a que suponen el inicio de etapas y, en el caso de Primaria, también el comienzo de la enseñanza obligatoria, por lo que se entiende como una nueva escolarización. Sin embargo, el alumnado de cursos superiores ya tiene asignado puesto escolar en otros centros de enseñanza del entorno. La consejería debe abordar, por tanto, una planificación conjunta para todos los colegios públicos de la zona.

Dos grupos por nivel y la posibilidad de tener un tercero

Por otro lado, el estudio de alumnado elaborado por Educación pone de manifiesto que las necesidades reales del colegio pú blico de Nuevo Roces se circunscriben a dos líneas: a dos grupos por nivel. No obstante, el Principado estaría dispuesto a ampliar a un tercer grupo (línea 3) si hubiera demanda suficiente.

Al igual que manifestó la semana pasada en la Junta General, la consejera ha garantizado a los vecinos de Nuevo Roces que el colegio se inaugurará el próximo curso. El Servicio de Infraestructuras Educativas concedió dos prórrogas a la empresa constructora –que argumentó causas técnicas consideradas justificadas–, si bien la previsión es que los trabajos concluyan a finales de mayo.

Por su parte, la Dirección General de Centros y Red 0-3 Años ya tiene en marcha el procedimiento para la creación administrativa del nuevo colegio y ha iniciado el contrato para adquirir el mobiliario. Asimismo, las plazas de alumnado se incluirán en el periodo de admisión ordinario, que comenzará en marzo.