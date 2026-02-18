Celebración del Miércoles de Ceniza en los jesuitas de Gijón
Una tradición que marca el inicio de la Cuaresma
C. T.
El colegio de la Inmaculada, tras el regreso a la docencia después del Carnaval, cumplió hoy con la tradición de celebrar el miércoles de Ceniza para dar inicio a la Cuaresma, el periodo litúrgico que finaliza con la llegada de la Pascua.
En la capilla de San José y también en la iglesia del colegio de los jesuitas, los alumnos del centro, por cursos, disfrutaron de la celebración con una misa y el ritual de la imposición de la ceniza.
Las misas se celebraron de la mano de los jesuitas Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos y de Javier Rodríguez Ortega, tanto en la iglesia como en la capilla, a lo largo de toda la mañana.
La celebración del Miércoles de Ceniza, como es habitual en el centro, también incluyó la invitación a la oración de los alumnos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía