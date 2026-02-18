Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebración del Miércoles de Ceniza en los jesuitas de Gijón

Celebración del Miércoles de Ceniza en los jesuitas de Gijón (en imágenes) / LNE

C. T.

El colegio de la Inmaculada, tras el regreso a la docencia después del Carnaval, cumplió hoy con la tradición de celebrar el miércoles de Ceniza para dar inicio a la Cuaresma, el periodo litúrgico que finaliza con la llegada de la Pascua.

En la capilla de San José y también en la iglesia del colegio de los jesuitas, los alumnos del centro, por cursos, disfrutaron de la celebración con una misa y el ritual de la imposición de la ceniza.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Las misas se celebraron de la mano de los jesuitas Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos y de Javier Rodríguez Ortega, tanto en la iglesia como en la capilla, a lo largo de toda la mañana.

La celebración del Miércoles de Ceniza, como es habitual en el centro, también incluyó la invitación a la oración de los alumnos.

