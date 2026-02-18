Celebración del Miércoles de Ceniza en los jesuitas de Gijón

El colegio de la Inmaculada, tras el regreso a la docencia después del Carnaval, cumplió hoy con la tradición de celebrar el miércoles de Ceniza para dar inicio a la Cuaresma, el periodo litúrgico que finaliza con la llegada de la Pascua.

En la capilla de San José y también en la iglesia del colegio de los jesuitas, los alumnos del centro, por cursos, disfrutaron de la celebración con una misa y el ritual de la imposición de la ceniza.

Las misas se celebraron de la mano de los jesuitas Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos y de Javier Rodríguez Ortega, tanto en la iglesia como en la capilla, a lo largo de toda la mañana.

Noticias relacionadas

La celebración del Miércoles de Ceniza, como es habitual en el centro, también incluyó la invitación a la oración de los alumnos.