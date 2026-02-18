El consejo de administración de Emvisa formula las cuentas de 2025: el beneficio superó los 400.000 euros

El presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), el edil popular Guzmán Pendás, se reunió este miércoles con los componentes del consejo de administración de la entidad para formular las cuentas de 2025.

Ese ejercicio lo cerró Emvisa con unas ganancias de 422.397,34 euros, que irán a reservas. Pendás destacó el gasto de más de 3 millones en ayudas al alquiler, un 60% de los gastos totales de Emvisa. Por otro lado, las inversiones llegaron a 520.000 euros. El concejal popular puso el foco en las partidas para viviendas de accesibilidad universal de La Camocha, "a punto de finalizarse y de proceder a la adjudicación", así como la adecuación de edificios de Cimavilla que irán destinados al alquiler para jóvenes.

Noticias relacionadas

Asimismo, también señaló las inversiones para mejorar la habitabilidad de varias viviendas propiedad de Emvisa, extracciones de ascensores o eliminación de barreras.