El consejo de administración de Emvisa formula las cuentas de 2025: el beneficio superó los 400.000 euros
El edil Guzmán Pendás destaca la inversión en las viviendas accesibles de La Camocha: "Están a punto de finalizarse y de proceder a la adjudicación"
El presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), el edil popular Guzmán Pendás, se reunió este miércoles con los componentes del consejo de administración de la entidad para formular las cuentas de 2025.
Ese ejercicio lo cerró Emvisa con unas ganancias de 422.397,34 euros, que irán a reservas. Pendás destacó el gasto de más de 3 millones en ayudas al alquiler, un 60% de los gastos totales de Emvisa. Por otro lado, las inversiones llegaron a 520.000 euros. El concejal popular puso el foco en las partidas para viviendas de accesibilidad universal de La Camocha, "a punto de finalizarse y de proceder a la adjudicación", así como la adecuación de edificios de Cimavilla que irán destinados al alquiler para jóvenes.
Asimismo, también señaló las inversiones para mejorar la habitabilidad de varias viviendas propiedad de Emvisa, extracciones de ascensores o eliminación de barreras.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
- La playa de San Lorenzo en Gijón permitirá perros también durante el verano
- Recelo bañista ante el acceso canino a la playa de San Lorenzo en Gijón: 'Habrá conflictos
- Absuelto un gijonés de violar a una menor porque 'desconocía' su edad real