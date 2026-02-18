Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

"No esperaba que fuera un proyectil", la reacción del gijonés que encontró la granada de mortero en la playa de San Lorenzo

"Da una señal larga y rara", expresó Pablo García en sus redes sociales minutos antes de descubrir la munición bajo la arena.

VÍDEO: Encuentran un obús en la playa de San Lorenzo en Gijón

VÍDEO: Encuentran un obús en la playa de San Lorenzo en Gijón

LNE

Carlos Tamargo

Dos agentes de los Tedax retiraron de la playa de San Lorenzo esta mañana un proyectil de mortero Valero de 50 milímetros hallado a la altura de la escalera 17, en el Tostaderu, por un gijonés que lo encontró sobre las diez de la mañana mientras rastreaba la zona con un detector de metales. "Llevo más de una década dedicado a este mundo y lo normal es encontrarse con chatarra metálica, pero no esperaba que fuera un proyectil", confesaba Pablo García, conocido como "Ayalguero" en redes sociales, y que fue el que halló la munición que podría datar de la época de la Guerra Civil.

"Una señal rara y larga", avisaba el propio García en el momento que localizaba el proyectil. Tras sacar "entre unos veinte o treinta centímetros de arena", se encontró con lo que parecía "una granada de mortero". Tras dejarla en el suelo, fue un buen amigo suyo, del Museo del Cuetu, en Lugones, el que tras enviarle una imagen le confirmó que se trataba de un proyectil de mortero Valero. "Llevo muchos años detectando metales y ya por la pinta me parecía que era un proyectil", apuntaba García que fue el que dio la voz de aviso.

El operativo de seguridad por el hallazgo del proyectil, en imágenes

El operativo de seguridad por el hallazgo del proyectil, en imágenes

Ver galería

El operativo de seguridad por el hallazgo del proyectil, en imágenes / Ángel González

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional que tras comprobar que, efectivamente, era un proyectil y podía estar cargado, aislaron la zona de paseantes y bañistas para esperar a los Tedax, expecialistas en este tipo de operativos. "Está muy oxidado y lleno de restos marinos. En el mundillo es lo que llamamos un ‘Huevo Kinder’", matizaba García. El hallazgo causó gran expectación entre los paseantes del Muro de San Lorenzo que se agolpaban en las barandillas para ver que ocurría.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

A las 12.30 horas, dos agentes de los Tedax se personaron en el lugar. También acudió una patrulla de la Unidad Especial de Guías Caninos por si fuera necesaria su intervención. Los Tedax, tras recabar información de sus compañeros que habían llegado en primer lugar a la zona, se acercaron hasta el proyectil para ver cómo operaban con él. Finalmente, viendo que el riesgo de que explotase no era muy alto, optaron por sacarlo de la playa para llevárselo.

Noticias relacionadas y más

Ayudados por una gran bolsa y tras hacer un pasillo de seguridad trasladaron el proyectil hasta la furgoneta, ante la mirada de un buen grupo de paseantes y deportistas, para alejar el proyectil de la zona, dando por concluido el operativo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  2. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  3. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  4. El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
  5. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  6. La playa de San Lorenzo en Gijón permitirá perros también durante el verano
  7. Recelo bañista ante el acceso canino a la playa de San Lorenzo en Gijón: 'Habrá conflictos
  8. Absuelto un gijonés de violar a una menor porque 'desconocía' su edad real

Pumariega reivindica el futuro albergue de peregrinos de La Calzada: "Hacía falta este espacio"

El consejo de administración de Emvisa formula las cuentas de 2025: el beneficio superó los 400.000 euros

El consejo de administración de Emvisa formula las cuentas de 2025: el beneficio superó los 400.000 euros

Arancha Sánchez seguirá al frente de La Serena: “Empezamos siendo 130 socios y hoy somos más de 1000, el barrio necesitaba esto”

Arancha Sánchez seguirá al frente de La Serena: “Empezamos siendo 130 socios y hoy somos más de 1000, el barrio necesitaba esto”

"No esperaba que fuera un proyectil", la reacción del gijonés que encontró la granada de mortero en la playa de San Lorenzo

"No esperaba que fuera un proyectil", la reacción del gijonés que encontró la granada de mortero en la playa de San Lorenzo

Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo

Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo

Bronca en Gijón ante Adif por su plan de vallar las vías del tren en la zona oeste e impedir el cruce de vecinos: "Es una burla"

Bronca en Gijón ante Adif por su plan de vallar las vías del tren en la zona oeste e impedir el cruce de vecinos: "Es una burla"

Celebración del Miércoles de Ceniza en los jesuitas de Gijón

Celebración del Miércoles de Ceniza en los jesuitas de Gijón

Martín García, pianista internacional gijonés: "La juventud debe interesarse por todo tipo de música, no solo lo que esté de moda"

Martín García, pianista internacional gijonés: "La juventud debe interesarse por todo tipo de música, no solo lo que esté de moda"
Tracking Pixel Contents