"No esperaba que fuera un proyectil", la reacción del gijonés que encontró la granada de mortero en la playa de San Lorenzo

Dos agentes de los Tedax retiraron de la playa de San Lorenzo esta mañana un proyectil de mortero Valero de 50 milímetros hallado a la altura de la escalera 17, en el Tostaderu, por un gijonés que lo encontró sobre las diez de la mañana mientras rastreaba la zona con un detector de metales. "Llevo más de una década dedicado a este mundo y lo normal es encontrarse con chatarra metálica, pero no esperaba que fuera un proyectil", confesaba Pablo García, conocido como "Ayalguero" en redes sociales, y que fue el que halló la munición que podría datar de la época de la Guerra Civil.

"Una señal rara y larga", avisaba el propio García en el momento que localizaba el proyectil. Tras sacar "entre unos veinte o treinta centímetros de arena", se encontró con lo que parecía "una granada de mortero". Tras dejarla en el suelo, fue un buen amigo suyo, del Museo del Cuetu, en Lugones, el que tras enviarle una imagen le confirmó que se trataba de un proyectil de mortero Valero. "Llevo muchos años detectando metales y ya por la pinta me parecía que era un proyectil", apuntaba García que fue el que dio la voz de aviso.

El operativo de seguridad por el hallazgo del proyectil, en imágenes / Ángel González

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional que tras comprobar que, efectivamente, era un proyectil y podía estar cargado, aislaron la zona de paseantes y bañistas para esperar a los Tedax, expecialistas en este tipo de operativos. "Está muy oxidado y lleno de restos marinos. En el mundillo es lo que llamamos un ‘Huevo Kinder’", matizaba García. El hallazgo causó gran expectación entre los paseantes del Muro de San Lorenzo que se agolpaban en las barandillas para ver que ocurría.

A las 12.30 horas, dos agentes de los Tedax se personaron en el lugar. También acudió una patrulla de la Unidad Especial de Guías Caninos por si fuera necesaria su intervención. Los Tedax, tras recabar información de sus compañeros que habían llegado en primer lugar a la zona, se acercaron hasta el proyectil para ver cómo operaban con él. Finalmente, viendo que el riesgo de que explotase no era muy alto, optaron por sacarlo de la playa para llevárselo.

Ayudados por una gran bolsa y tras hacer un pasillo de seguridad trasladaron el proyectil hasta la furgoneta, ante la mirada de un buen grupo de paseantes y deportistas, para alejar el proyectil de la zona, dando por concluido el operativo.