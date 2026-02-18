Gijón despide un Antroxu a "proteger y defender" como "parte de su identidad"

El Carnaval bajó ayer el telón con una generalizada sensación de satisfacción tras unas fechas en las que Gijón "ha demostrado que el Antroxu es parte esencial de su identidad", afirmó Oliver Suárez, presidente de Divertia. Un balance "más que positivo" realiza también el gobierno local, como señaló su portavoz, Jesús Martínez Salvador, que reivindicó "proteger y defender" esta festividad. En la Unión de Comerciantes destacaron que "el ambiente festivo se ha dejado notar", indicó su gerente, Fernando Clavijo. Menos boyantes fueron estas jornadas para el sector hostelero, en parte por un elemento incontrolable. "El Carnaval no cumplió las expectativas, quizás por unas condiciones meteorológicas que no fueron las idóneas", manifestó Ángel Lorenzo, presidente de la patronal Otea en Gijón.

Al aspecto meteorológico, a la lluvia que marcó el gran desfile del pasado lunes, aludía ayer Oliver Suárez. "Las casi 2.000 personas que participaron evidenciaron que las inclemencias del tiempo no son un obstáculo cuando hay ganas, ilusión y compromiso", aseguró el presidente de Divertia, para el que Gijón volvió a presumir de su "inconfundible espíritu antroxero". "Las charangas, asociaciones y demás grupos, además de nuestra Sardina más moderna, ‘Perla Marigna’, llenaron la ciudad de música, color y alegría", subrayó Oliver Suárez, que agradeció "la implicación y el trabajo de todas las personas y colectivos que han hecho posible esta celebración", saldada "sin ninguna incidencia".

Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo y Festejos, ensalzó el resultado de una "cita indispensable en el calendario gijonés". El forista recalcó que el Antroxu "es una celebración, en todo el sentido de la palabra, que debemos proteger y defender". Y también se refirió al multitudinario desfile del lunes, pasado por agua. "Ni siquiera la lluvia ha podido frenar a miles de gijoneses y gijonesas que, al ritmo de las charangas, hicieron estos días de Gijón una auténtica fiesta de colores y creatividad", proclamó Martínez Salvador.

Luces y sombras ve Otea sobre cómo ha ido la folixa en el sector hostelero. Para Ángel Lorenzo, las adversas condiciones meteorológicas "se han notado negativamente en los restaurantes", si bien remarcó el presidente de Otea a nivel local que el Carnaval gijonés "sigue siendo el mejor del norte", una fiesta que "la gente vive con alegría y ganas".

También se marca Lorenzo objetivos para la próxima edición. "Trabajaremos para seguir incrementando el número de restaurantes que ofrezcan el menú de Antroxu y que ‘Carna-Bar’ esté consolidado y aumente el número de participantes consiguiendo así que el espíritu carnavalero esté presente dentro de los bares y restaurantes", desarrolló. Hay un asterisco para el siguiente Carnaval. "La fecha no es la más propicia al ser en los primeros días de febrero, con las Navidades muy recientes", comento Ángel Lorenzo. Ayer precisamente llegaban a su final dos iniciativas destinadas a impulsar la hostelería en estas fechas de fiesta, tanto las Jornadas Gastronómicas del Antroxu como "Carna-Bar".

"Positivo" es el término empleado por Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes del Principado, para definir el balance antroxero para el sector. "Se ha notado mucha animación en la calle, con más ambiente y movimiento de personas, y eso siempre se traduce en actividad para el comercio local, especialmente en sectores como moda, complementos y artículos relacionados con la fiesta", aseveró Clavijo, que, no obstante, apostilló que "el mal tiempo y la lluvia han empañado en parte algunas jornadas". El diagnóstico general va por esos derroteros, que la meteorología ha intentado aguar la fiesta... sin lograrlo.