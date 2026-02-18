Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Gijón, sede del congreso nacional de oftalmología veterinaria

El encuentro se celebrará este viernes y sábado en el recinto ferial con casi 200 inscritos

Un momento de la presentación.

Un momento de la presentación.

Sandra F. Lombardía

La Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria eligió este año por primera vez una sede distinta a Madrid para organizar su congreso anual, y esa sede es Gijón. El encuentro se celebrará entre este viernes y sábado en el recinto ferial con casi 200 congresistas inscritos, y de ellos más de 120 acudirán de manera presencial. «Vendrán profesionales de primer nivel», celebró la alcaldesa Carmen Moriyón, que acompañó en el salón de recepciones a los organizadores del acto, Francisco Cantero y Cristian Cabo, ambos asturianos, que defendieron la "candidatura" de Gijón a la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria (SEOVET).

Explican desde Turismo que SEOVET es "una organización nacional en auge, que aglutina a más de 300 miembros procedentes de España, Europa, Reino Unido, Estados Unidos y América Latina". Los tres ponentes destacados del congreso serán Hans Westermeyer, Eduardo Huguet y Rodrigo Pinheiro de Lacerda, considerados los tres como "eminencias" en sus respectivas especialidades.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Francisco Cantero, presidente de la sociedad, agradeció por su parte la "facilidad" dada por el Ayuntamiento para organizar el encuentro. Explicó que se tratarán tres patologías. Por un lado, el glaucoma, que es la enfermedad ocular "que deja más perros y gatos ciegos". Por otro, las cirugías de córnea y cataratas, que son los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en mascotas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  2. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  3. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  4. El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
  5. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  6. La playa de San Lorenzo en Gijón permitirá perros también durante el verano
  7. Recelo bañista ante el acceso canino a la playa de San Lorenzo en Gijón: 'Habrá conflictos
  8. Absuelto un gijonés de violar a una menor porque 'desconocía' su edad real

"Xaréu n'el Ñeru", campeones del concurso de charangas de Gijón: "Ganar es indescriptible"

"Xaréu n'el Ñeru", campeones del concurso de charangas de Gijón: "Ganar es indescriptible"

Gijón, sede del congreso nacional de oftalmología veterinaria

Gijón, sede del congreso nacional de oftalmología veterinaria

Colas en los autobuses urbanos de Gijón, que registró el mejor arranque del año de su historia: tuvo más viajeros que la población total de Asturias

Colas en los autobuses urbanos de Gijón, que registró el mejor arranque del año de su historia: tuvo más viajeros que la población total de Asturias

El concurso hostelero del Carnaval de Gijón ya tiene ganadores: "Esto nos unió como equipo"

El concurso hostelero del Carnaval de Gijón ya tiene ganadores: "Esto nos unió como equipo"

Reparación en curso para el socavón producido durante las labores de limpieza de un trabajador de Emulsa en Moreda

Reparación en curso para el socavón producido durante las labores de limpieza de un trabajador de Emulsa en Moreda

Pumariega reivindica el futuro albergue de peregrinos de La Calzada: "Hacía falta este espacio"

El consejo de administración de Emvisa formula las cuentas de 2025: el beneficio superó los 400.000 euros

El consejo de administración de Emvisa formula las cuentas de 2025: el beneficio superó los 400.000 euros

Arancha Sánchez seguirá al frente de La Serena: “Empezamos siendo 130 socios y hoy somos más de 1000, el barrio necesitaba esto”

Arancha Sánchez seguirá al frente de La Serena: “Empezamos siendo 130 socios y hoy somos más de 1000, el barrio necesitaba esto”
Tracking Pixel Contents