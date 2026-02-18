Gijón, sede del congreso nacional de oftalmología veterinaria

La Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria eligió este año por primera vez una sede distinta a Madrid para organizar su congreso anual, y esa sede es Gijón. El encuentro se celebrará entre este viernes y sábado en el recinto ferial con casi 200 congresistas inscritos, y de ellos más de 120 acudirán de manera presencial. «Vendrán profesionales de primer nivel», celebró la alcaldesa Carmen Moriyón, que acompañó en el salón de recepciones a los organizadores del acto, Francisco Cantero y Cristian Cabo, ambos asturianos, que defendieron la "candidatura" de Gijón a la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria (SEOVET).

Explican desde Turismo que SEOVET es "una organización nacional en auge, que aglutina a más de 300 miembros procedentes de España, Europa, Reino Unido, Estados Unidos y América Latina". Los tres ponentes destacados del congreso serán Hans Westermeyer, Eduardo Huguet y Rodrigo Pinheiro de Lacerda, considerados los tres como "eminencias" en sus respectivas especialidades.

Francisco Cantero, presidente de la sociedad, agradeció por su parte la "facilidad" dada por el Ayuntamiento para organizar el encuentro. Explicó que se tratarán tres patologías. Por un lado, el glaucoma, que es la enfermedad ocular "que deja más perros y gatos ciegos". Por otro, las cirugías de córnea y cataratas, que son los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en mascotas.