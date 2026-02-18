Hugo de la Fuente Canal, presidente de la Plataforma de Bernueces: "Castiello está creciendo; vemos obras y grúas día sí y día también"

Hugo de la Fuente Canal (Gijón, 1965) encabeza la Plataforma de Bernueces desde 2023, año en el que se constituyó legalmente esta asociación, que recientemente celebró una asamblea para ratificar, entre otros aspectos, la continuidad de su presidente en el cargo. "Hemos conseguido cosas interesantes para la parroquia", sostiene de la Fuente.

Hace unos días tuvieron una importante reunión en la Plataforma.

Los estatutos marcaban que desde junio estábamos "caducados" y había que hacer esa asamblea.

Y continuará como presidente.

No queda más remedio. Si no se presenta nadie, que fue lo que pasó, tienes que disolver la plataforma, pero no queremos. Se han conseguido bastantes cosas interesantes para la parroquia y no tendría sentido mandarlo todo a la papelera. La Plataforma de Bernueces tiene su función y está cumpliendo objetivos; queríamos tener representación en organismos oficiales.

¿Qué papel tiene la Plataforma de Bernueces?

Intentamos ser interlocutores entre Ayuntamiento y vecinos. En el Ayuntamiento siempre nos atienden. Pedimos cosas que consideramos lógicas y normales. No tenemos autobús aunque está prometido, cuando empezamos no teníamos prácticamente vigilancia pese al problema de los robos...

El colectivo nació en 2023. ¿En qué punto está ahora?

Ya somos más de 150 socios y el apoyo de la gente te anima a seguir. Ves que la gente valora lo que haces.

¿Y en qué momento se encuentra Castiello de Bernueces?

Castiello está creciendo mucho. Ha pasado de ser una parroquia agrícola y ganadera a residencial. Vemos grúas y obras día sí y día también.

¿Qué necesidades presenta la parroquia?

Consideramos vital lo del transporte urbano. Debemos ser de las pocas que no lo tiene. También hay zonas sin saneamiento o sin fibra. Son cosas que tienen que ir llegando.

Uno de los problemas más acuciantes que han sufrido en los últimos años radica en los robos en viviendas.

Que se hayan puesto las cámaras de vigilancia no es sinónimo de que todo esté ya tranquilo. Las patrullas son necesarias para evitar robos y dar más seguridad. Que haya más movimiento policial significa más tranquilidad.

¿Ha surtido efecto la colocación de dichas cámaras?

Los robos bajaron mucho el nivel. En cuanto al reparto, en Castiello salimos muy bien parados. En un sistema de prevención que ha cumplido su función. Lo que teníamos era una salvajada. Cuando hay una oleada hay más alarma y vemos más patrullas. Lo ideal es que volvieran aquellas patrullas rurales de la Policía Local.

¿La zona rural de Gijón está más atendida de un tiempo a esta parte?

Está más atendida que hace dos o tres años, pero hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, la seguridad no depende tanto del Ayuntamiento, sino de la Delegación del Gobierno.

¿Qué retos se marca la Plataforma de Bernueces que lidera?

Uno de ellos es tener más relación con otras asociaciones. Y, luego, seguir reclamando cosas y consiguiéndolas por el bien de los vecinos. Si lo que pides es razonable y no implica un gasto extraordinario, te atienden.