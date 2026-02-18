Penas más duras y agentes de paisano, ideas contra la ola de robos en en comercios de Gijón

La levedad de las penas que actualmente se ponen por hurtos es lo que en opinión de sindicatos policiales está detrás de las numerosas sustracciones que se producen en comercios de las calles Los Moros y Corrida, como ayer denunciaban en LA NUEVA ESPAÑA los negocios afectados. La reclamación de los comerciantes de más patrullas en la zona sólo servirían para desplazar hacia otras calles a los delincuentes. Dispositivos de vigilancia de paisano, la aplicación de la nueva ley que endurece las penas por multirreincidencia y el aumento de plantilla policial, son algunas de las propuestas que dan desde las organizaciones sindicales para frenar a los cacos.

Cacos que la mayoría son conocidos por las fuerzas del orden. Fuentes del Sipla, sindicato de la policía local, señalan que la mayor parte de estos ladrones "son argelinos con orden de expulsión de España, pero que no se ejecuta porque Argelia no los acoge" a raíz del cambio de postura de España respecto al Sahara Occidental. "Sabemos quienes son, también roban en coches y por la noche, si les dejan, entran en pubs para robar bolsos y cazadoras. Con los policías son agresivos porque saben que van a salir al poco de que los detengamos y cuando van al albergue a dormir, también la montan allí", añaden.

Desde el Sipla también se incide en que en Gijón la plantilla de la Policía Local es escasa, conforme a los ratios que establece la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): "somos 286, incluyendo 12 interinos y como mínimo debería de haber 350". Dicho eso, también señala que una mayor presencia de agentes uniformados en esas calles sólo haría que fueran a robar a otras. Desde USIPA, por su parte, lamentan que al tratarse de delitos leves "no entran ni al calabozo y se les cita para un juicio rápido".

La visión es similar en el Cuerpo Nacional de Policía. "Los delitos en general tienen bajo coste y eso motiva que los autores sean multirreincidentes. Muchos escalan hacia otro tipo de delitos", describen desde el sindicato Jupol de Policía Nacional, que abogan por ampliar las medidas legales contra quienes repiten conducta de forma reiterada y así acabar "con la sensación de impunidad". A su juicio, "reforzar la presencia policial claro que serviría, pero añadiendo rapidez judicial y medidas cautelares eficaces". "Desgraciadamente esto implica un mayor número de personal operativo y que los juzgados no estuviesen tan colapsados como lo están", reflexionan desde Jupol.

El sindicato de la Policía Nacional CEP, por su parte, apunta que más efectivo que incrementar las patrullas de agentes uniformados por zonas comerciales, son "los dispositivos con agentes de paisano, que pasan desapercibidos en las tiendas mientras están controlando" y pueden arrestar a los ladrones en el momento. Desde este sindicato se espera que la reciente ley aprobada por el Congreso, que endurece las penas por la reiteración de este tipo de delitos, contribuya a su disminución: "ahora los condenan a una multa que no pagan al ser insolventes, con la nueva ley entrarán en la cárcel", dicen.

Respecto al destino de los objetos que roban, los suelen vender por Internet en páginas de compraventa y, en algunos casos, consiguen "colárselos" a tiendas de segunda mano, pese a la buena disposición de las mismas a colaborar con la Policía.

Investigan otros asaltos de los atracadores de Uría

Los cuatro detenidos –tres hombres y un menor de edad– por el asalto violento a una tienda de telefonía de la céntrica calle Uría, y detenidos poco después en Oviedo, es posible que haya cometido más asaltos en España. Es lo que ahora tratan de determinar los investigadores ante la sospecha de que estos individuos hayan actuando en más ocasiones. La principal pista que les vincula a otros robos con violencia es la utilización del mismo vehículo, "llamativo", según las fuentes consultadas, al llevar matrícula británica. Fue este hecho lo que motivó que les dieran el alto los agentes de la Policía Local de Oviedo que les interceptaron cuando pasaron por el barrio de La Corredoria. Unas horas antes se habían llevado seis teléfonos móviles de alta gama valorados en alrededor de 7.000 euros.

Los delincuentes están a la espera de pasar a disposición judicial. El menor de edad, según las fuentes consultadas, cuenta con múltiples antecedentes en Madrid. Todos los implicados son de nacionalidad rumana. Las pesquisas ahora están enfocadas en vincularles con el asalto que tuvo lugar en la mañana del lunes en el céntrico negocio, muy próximo a la plazuela de San Miguel. Entraron con el rostro cubierto y portando armas blancas, pero, como relataron las trabajadoras de local, no las amenazaron con ellos. "Sabían a lo que venían. No nos miraron, ni nos dijeron nada, fueron directos a por los móviles", relataron después de lo ocurrido. Cabe recordar que, según el relato de los testigos, tres fueron los individuos que accedieron a la tienda, por lo que se cree que el cuarto detenido esperaba en el coche para emprender la huida con el botín.