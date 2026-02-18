Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reforma del Hogar de Ceares comenzará en verano y terminará el año que viene

El proyecto, ya en licitación por 2,16 millones, blinda espacios de uso vecinal

Hogar de Ceares.

Hogar de Ceares. / Marcos León

Sandra F. Lombardía

Ceares verá recuperado su Hogar del Productor el año que viene. La anunciada aprobación del proyecto de obra del inmueble, cuyos detalles adelantó LA NUEVA ESPAÑA, superó esta mañana los filtros de la Junta de Gobierno y el plan se encuentra ya en licitación. La previsión del gobierno local, ahora, es que los trabajos puedan este verano y que, con 18 meses de plazo, el edificio pueda estar listo a finales del año que viene. “Nos hace mucha ilusión; es un proyecto en el que llevábamos trabajando mucho tiempo y que se ha diseñado muy de la mano del barrio”, señaló el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local.  

El elemento arquitectónico más llamativo del proyecto de reforma, tal y como había señalado ya este periódico, es la creación de una celosía de lamas verticales en la fachada, lo que supone recuperar un estilo que el Hogar de Ceares tuvo en su configuración histórica y que se tuvo que desmontar en su día por patologías irrecuperables.  

Señalan los técnicos que esta celosía, que presidirá el volumen central del inmueble, facilitará también “la protección solar de la estancia” y “dialogará” con el resto de la fachada conservada. Se recuperarán también los huecos alargados en las estancias de las alas de la primera planta y el gresite de los dos pilares de la entrada principal.  

Como ya se había contado, el salón de actos pasará a ser una sala polivalente y, para ello, se eliminará la inclinación del forjado, nivelándolo con la planta baja, ampliando las posibilidades de la estancia y blindando la posibilidad de que el inmueble albergue usos vecinales variados, una garantía que revalidó también Martínez Salvador tras la Junta de Gobierno.

Por plantas, el proyecto de obra apuesta por distribuir la planta baja en un vestíbulo principal, una cafetería y despachos, creando una zona de escenario y la citada sala polivalente. En la primera planta habrá un vestíbulo y zonas generales de uso público, así como varias aulas, y en la azotea un cuarto de instalaciones. El sótano tendrá otro cuarto técnico, aseos y zonas de archivos y almacenes. El aforo total del complejo se calcula para unas 298 personas como máximo. La reforma asciende a 2,16 millones de euros.

